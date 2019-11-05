Після того, як моряків вирвали з російської тюрми, їх тягають на допити в Україні



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РФ, як умову повернення захоплених українських кораблів, вимагає визнання Україною дій українських моряків злочином і провокацією

«ДБР вперто, за активного сприяння наших можновладців, готує державі-агресору приємний подарунок. Звільненим з полону морякам розслаблятися рано», - заявив адвокат Головань

Адвокат п'ятого президента Петра Порошенка Ігор Головань розповів, як слідчі ДБР разом з російським ФСБ розслідують міфічне «перевищення влади та службових повноважень» українськими моряками, захопленими Росією у листопаді 2018 року у Керченській протоці.

Про це Головань написав 5 листопада у своєму блозі.

«Я вже неодноразово писав про те, як слідчі ДБР з подачі агентів впливу держави-агресора активно сприяють Російській Федерації в проведенні підривної діяльності проти України. Буквально сьогодні з'явилися повідомлення, що РФ, як умову повернення захоплених українських кораблів, вимагає визнання Україною дій українських моряків злочином і провокацією. Слідчі ДБР у повній злагоді з ФСБ розслідують міфічне «перевищення влади та службових повноважень» українськими військовослужбовцями з явною метою послабити позицію України на міжнародній арені, зокрема, у Міжнародному трибуналі з морського права», - повідомив адвокат.

За його словами, директор ДБР Роман Труба, «заперечуючи ці очевидні факти, цинічно і нахабно бреше».

«Так, під час брифінгу 9 жовтня Труба не посоромився заявити: «Я запевняю, що ми не досліджуємо дії моряків, ми досліджуємо дії щодо керування морськими судами в Керченській протоці». Цю ж брехню Труба повторив в інтерв'ю Радіо Свобода. Брехню свого начальника спростовує слідчий третього слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Сергєєва А.С. У своєму клопотанні про призначення експертизи вона так і ставить питання:

Чи були допущені порушення військовослужбовцями, які виконували бойове завдання, Керівництвом ВМС ЗСУ при виконанні документів бойового управління зазначені у пункті 3.2 даного клопотання? Чи можуть знаходитись вказані порушення у причинному зв'язку до настання тяжких наслідків, які призвели до полону військовослужбовців ЗСУ, втрати озброєння та військової техніки?» - написав Головань.

«Не варто і пояснювати, що військовослужбовці, які виконували бойове завдання – це українські моряки, які на той час, коли слідчий ДБР Сергєєва намагалася з'ясувати чи були ними допущені порушення, ще сиділи у російській в'язниці. А вся історія з призначенням за клопотанням А.С. Сергєєвої військової експертизи у справі українських моряків яскраво ілюструє факт тотальної деградації ДБР, повну зневагу до закону і прав людини з боку слідчих цієї установи, яка за керування Труби фактично перестала бути правоохоронною. Так звана «військова експертиза» призначалася з цілою низкою грубих порушень закону», - підкреслив адвокат.

«По-перше, майже всі поставлені А.С.Сергєєвою питання стосуються реалізації нормативно-правових актів, тобто – питань права. А відповідно до статті 242 КПК України проведення експертизи для з'ясування питань права не допускається. Можливо тому зі своїм клопотанням А.С.Сергєєва звернулася не до Шевченківського суду (адже працює вона на Петлюри, 15 – Шевченківський район міста Києва), а чомусь до Печерського. До речі, багато суддів Печерського районного суду м. Києва клопотань слідчих ДБР, а також скарг на дії та бездіяльність слідчих ДБР не розглядають з тієї простої причини, що Центральний апарат ДБР, знаходиться поза межами територіальної юрисдикції цього суду. Наприклад, суддя Матійчук 15 липня 2019р. направив за територіальною підсудністю до Шевченківського районного суду міста Києва скаргу на бездіяльність слідчого ДБР. Підстава – вказаний правоохоронний орган знаходиться за адресою: 01032, м. Київ, вул. Симона Петлюри, б.15, що територіально знаходиться в Шевченківському районі м. Києва. Однак через три дні, 18 липня, той же суддя Матійчук, різко змінивши свою позицію, розглядає і задовольняє клопотання слідчого ДБР А.С.Сергєєвої про призначення експертизи. Аж тут з'ясувалося, що кримінальне провадження у «справі моряків» 17.07.2019р. було закрито постановою прокурора. Тобто, суддя Матійчук задовольнив клопотання у закритому кримінальному провадженні», - розповів Головань.

Тому, як зауважив адвокат, після скасування постанови про закриття кримінального провадження у «справі моряків» заступником Генерального прокурора України Кізем С.М., слідчий А.С.Сергєєва знову звернулася з клопотанням про призначення експертизи і знову до Печерського суду міста Києва. На цей раз клопотання задовольнив суддя С.В. Вовк.

«Той самий суддя Вовк, який нарахував тому самому Андрію Портнову рекордне відшкодування моральної шкоди в 1 млн. 800 тис. гривень за поневіряння у Австрії. Справу моряків ДБР розпочало в інтересах держави-агресора за заявою Портнова. Коло замкнулося. Як бачимо, ДБР вперто, за активного сприяння наших можновладців, готує державі-агресору приємний подарунок. А тому нещодавно звільненим з полону морякам розслаблятися рано», - заявив Головань.

Він додав, що особливої уваги заслуговує той факт, що слідчий Сергєєва, а за нею судді Печерського суду міста Києва Матійчук і Вовк, вбачають ознаки державної зради у вжитті керівництвом держави заходів, щодо захисту національних інтересів.

«Труба також неодноразово стверджував, що ДБР не збиралося звертатися за допомогою у розслідуванні справи моряків до РФ. Чи є підстави сумніватися, що це така ж брехня?» - підкреслив Головань.

Нагадаємо, 7 вересня між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян, а також 24 моряки, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

Українським морякам, які були звільнені в результаті обміну полоненими між Україною і Росією, вручили нагороди і підвищили у званнях.

Як відомо, 25 листопада 2018 року російські прикордонники біля берегів анексованого Криму обстріляли і захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери «Бердянськ», «Нікополь» і буксир «Яни Капу», що прямували з Одеси до Маріуполя, а також їхні екіпажі. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені.

Підконтрольний Росії суд в окупованому Криму заарештував усіх затриманих українських військових за обвинуваченням у нібито незаконному перетині кордону.

25 травня 2019 року Міжнародний трибунал з морського права зобов’язав Росію негайно звільнити три українські військові кораблі «Бердянськ», «Нікополь» і «Яни Капу» та повернути їх під контроль України, а також звільнити 24 захоплених українських моряків.