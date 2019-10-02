Фонд Пінчука придбав квартири для 24-х українських моряків, звільнених із російського полону



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Нові двокімнатні квартири загальною площею 59,71 квадратних метрів розташовані в новобудові в прилеглому районі Одеси

В Одесі 2 жовтня 2019 року Олена та Віктор Пінчук вручили сертифікати на права власності на квартири 24-м українським морякам, які нещодавно були звільнені з російського полону та повернулися в Україну.

Нові двокімнатні квартири загальною площею 59,71 квадратних метрів розташовані в новобудові в прилеглому районі Одеси, вони будуть здані в експлуатацію до кінця 2019 року. Інфраструктура житлового комплексу включає дитячі та спортивні території, дитячий садок, зони дозвілля, магазини та торговий центр. Розподіл номерів квартир між власниками відбувся методом жеребкування.

Звертаючись до моряків на урочистій церемонії вручення сертифікатів Віктор Пінчук зазначив: «Ми дуже чекали, щоб ви повернулися. Ми хотіли сказати вам: «Ласкаво просимо додому». Але, напевно, в найповнішій мірі ці слова знаходять сенс, якщо мова йде не просто про рідну країну, а й про справжній дім. Теплий, затишний, власний. Тому й народилася ця ініціатива президента України Володимира Зеленського, яку я підтримав. Для нас честь і радість сказати вам сьогодні: «Ласкаво просимо додому». У всіх сенсах слова».

«Хочу подякувати вам за вашу мужність, стійкість і силу духу. Ви – справжні герої. Але я хочу також сказати декілька слів про тих героїчних людей, які були тут: про ваших мам, дружин і рідних. Так, формально вони були на волі, але насправді кожен день невідомості про вас, вашу долю і ваш стан тримав їх у полоні. Про них не говорили в новинах, вони не були на перших шпальтах газет, але вони пройшли через всі жахи полону разом зі своїми синами, чоловіками та батьками, від яких не було ні звісточки. І навіть попри те, що мами та дружини залишалися поза кадром, сьогодні схиляючись перед вами, ми дякуємо також вашим рідним. Тим, хто чекав і боровся за ваше звільнення», - додала Олена Пінчук, засновниця Фонду Олени Пінчук.

Також у церемонії взяла участь Людмила Денисова, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини.

Нагадаємо, 7 вересня між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

Президент Володимир Зеленський заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

Повідомлялося, що Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму ще 110 громадян України.

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що переговори про обмін ув’язненими між Україною та Росією просуваються «дуже активно».