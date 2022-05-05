«Ой, у лузі червона калина». Що відомо про автора хіта воєнного часу

Українська пісня часів Першої світової стала всесвітньо відомою під час російського вторгнення в Україну

Одним із символів українського опору рашистським загарбникам стала українська пісня «Ой, у лузі червона калина». Коли її записала разом із українським музикантом Андрієм Хливнюком легендарна британська рок-група Pink Floyd, пісня стала всесвітньо відомою.

Автором пісні є поет, перекладач, журналіст, актор і режисер Степан Чарнецький. Чарнецький народився 21 січня 1881 року селі Шманьківці, яке тоді було частиною Королівства Галичини та Володимирії, а тепер входить до складу Тернопільської області.

Степан здобув освіту у Станіславові (нині – Івано-Франківськ) та Львові, закінчив інженерний факультет Вищої політехнічної школи (тепер – «Львівська політехніка»). Після роботи на залізниці почав писати вірші, фейлетони, був активним громадським діячем. Зокрема, керував театром «Руська Бесіда» – першим українським професійним театром.

Свій найвідоміший твір, «Червону калину», Чарнецький написав під час Першої світової війни, чи то 1914, чи то 1916 (як стверджував сам автор) року. Пісня була використана у п’єсі Василя Пачовського «Сонце Руїни», прем’єра пісні на театральній сцені відбулася у Самборі (нині – Львівська область).

Твір швидко здобув популярність, її почули військові, які входили до складу Українських січових стрільців (українське військо у складі австро-угорської армії в часи Першої світової – ред.), зокрема, відзначається, що уперше заспівали стрілець Іваницький та чотар Григорій Трух.

Швидко поширюючись українським військом, через деякий час «Червона калина» стала справжнім гімном УСС.

Після Першої світової війни «Ой, у лузі червона калина» була підхоплена і виконана багатьма музичними колективами. Зокрема, пісня була у постійному репертуарі українського народного хору ім. Григорія Верьовки та капели бандуристів ім. Георгія Майбороди. Українську пісню заспівав навіть російський музикант Олександр Малінін.

Степан Чарнецький помер 1944 року у Львові, у віці 63 років. Поет похований на Личаківському цвинтарі. Його ж суперхіт пережив віковий ювілей, а під час російсько-української війни вийшов на світову арену.

Нагадаємо, що після виходу YouTube-релізу Pink Floyd українську пісню «Ой, у лузі червона калина» почали співати в усьому світі.

Так, у незвичному аранжуванні її виконала Айгуль Улкенбаєва, співачка з Казахстану, яка грає на традиційних інструментах.

Також багатомовний варіант пісні виконала німецька співачка Марлен Маас.