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    Новини

    Що зміниться в Україні у листопаді: топ нововведень

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    Що зміниться в Україні у листопаді: топ нововведень

    Останній місяць осені принесе деякі зміни у життя українців

    Із 1 листопада в Україні відбудеться ряд змін, які торкнуться різних сфер життя країни. Отже, тепер докладніше, які нововведення чекають українців у жовтні.

    Зростуть ціни на газ

    У листопаді «Нафтогаз» в пакеті «Місячний» збільшить ціну на газ до 4,7 грн за м³, а в пакеті «Річний» - до 5,24 грн за м³. Ціни змінюються через те, що на європейських гзових хабах дорожчає газ. Підвищення тарифів на газ, традиційно, відбувається в період опалювального сезону, в Україні він стартував у жовтні.

    Подешевшають квитки на потяги Інтерсіті+

    «Укрзалізниця» з 1 листопада знижує тарифи на квитки 1-го класу в поїздах Інтерсіті+. Ціна знизиться на 15%. Відзначимо також, що ще в серпні залізничний перевізник запустив програму лояльності для тих, хто подорожує на Інтерсіті+. Тоді ціна квитків 1-го класу була дешевше на 40% для тих, хто купує квиток за 90-30 днів до дати відправлення поїзда, і на 10% - за 24-15 діб.

    Заборона на вилов риби

    Із неділі, 1 листопада, в більшості українських водойм почала діяти осінньо-зимова заборона на вилов водних біоресурсів у зимувальних ямах. 

    Для любительського лову риби є свої обмеження:

    • лов риби дозволяється зимовими вудками з блешнею вертикального блеснения з гачком не більше №10, мормишкою, наживною і живцевою снастями;
    • загальна кількість гачків на водоймах загального користування, а також тих, які закріплені за громадськими об'єднаннями, не повинна перевищувати п'яти на рибалку, а на водоймах, де впроваджене платне рибальство - не більше десяти на людину.

    За недотримання вказаних норм передбачено стягнення штрафу до 680 гривень. Додатково потрібно буде заплатити за кожну виловлену незаконно рибу.

    Запрацює колл-центр з підтримки онкохворих

    У листопаді почне роботу колл-центр з підтримки онкопацієнтів та їхніх близьких від Фонду #вартожити. Спочатку запустять лінію безкоштовного таксі для онкопацієнтів - в умовах поширення Covid-19, хворий з уразливим імунітетом не може користуватися громадським транспортом. Після повноцінного запуску колл-центру онкохворі та їхні близькі з усієї України зможуть зателефонувати на єдиний короткий номер і безкоштовно отримати один з трьох видів допомоги:

    • консультацію професійного онкопсихолога;
    • відповідь експертів на всі питання, пов'язані з діагнозом: де знайти гроші на лікування, які ліки і послуги може і повинна надавати держава, як знайти «свого» лікаря, які аналізи здавати тощо;
    • безкоштовне таксі до одного з державних онкоцентрів і додому.
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