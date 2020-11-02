Що зміниться в Україні у листопаді: топ нововведень

Останній місяць осені принесе деякі зміни у життя українців

Із 1 листопада в Україні відбудеться ряд змін, які торкнуться різних сфер життя країни. Отже, тепер докладніше, які нововведення чекають українців у жовтні.

Зростуть ціни на газ

У листопаді «Нафтогаз» в пакеті «Місячний» збільшить ціну на газ до 4,7 грн за м³, а в пакеті «Річний» - до 5,24 грн за м³. Ціни змінюються через те, що на європейських гзових хабах дорожчає газ. Підвищення тарифів на газ, традиційно, відбувається в період опалювального сезону, в Україні він стартував у жовтні.

Подешевшають квитки на потяги Інтерсіті+

«Укрзалізниця» з 1 листопада знижує тарифи на квитки 1-го класу в поїздах Інтерсіті+. Ціна знизиться на 15%. Відзначимо також, що ще в серпні залізничний перевізник запустив програму лояльності для тих, хто подорожує на Інтерсіті+. Тоді ціна квитків 1-го класу була дешевше на 40% для тих, хто купує квиток за 90-30 днів до дати відправлення поїзда, і на 10% - за 24-15 діб.

Заборона на вилов риби

Із неділі, 1 листопада, в більшості українських водойм почала діяти осінньо-зимова заборона на вилов водних біоресурсів у зимувальних ямах.

Для любительського лову риби є свої обмеження:

лов риби дозволяється зимовими вудками з блешнею вертикального блеснения з гачком не більше №10, мормишкою, наживною і живцевою снастями;

загальна кількість гачків на водоймах загального користування, а також тих, які закріплені за громадськими об'єднаннями, не повинна перевищувати п'яти на рибалку, а на водоймах, де впроваджене платне рибальство - не більше десяти на людину.

За недотримання вказаних норм передбачено стягнення штрафу до 680 гривень. Додатково потрібно буде заплатити за кожну виловлену незаконно рибу.

Запрацює колл-центр з підтримки онкохворих

У листопаді почне роботу колл-центр з підтримки онкопацієнтів та їхніх близьких від Фонду #вартожити. Спочатку запустять лінію безкоштовного таксі для онкопацієнтів - в умовах поширення Covid-19, хворий з уразливим імунітетом не може користуватися громадським транспортом. Після повноцінного запуску колл-центру онкохворі та їхні близькі з усієї України зможуть зателефонувати на єдиний короткий номер і безкоштовно отримати один з трьох видів допомоги: