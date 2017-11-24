Плотницького з Москви відправлять назад в окупований Луганськ

Нове «керівництво» ОРЛО не буде відмовлятися від Мінських угод

Ігор Плотницький, який за словами бойовиків заявив про відставку, повернеться в ОРЛО для роботи над Мінськими домовленостями. Про це повідомляє «Новая газета» з посиланням на джерела. Вони зазначають, що у нового ватажка бойовиків ОРЛО Леоніда Пасечніка немає жодних питань до попередника. Під час конфлікту між Плотницьким і Корнетом,



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Ігор Плотницький

Нове «керівництво» ОРЛО не буде відмовлятися від Мінських угод

Ігор Плотницький, який за словами бойовиків заявив про відставку, повернеться в ОРЛО для роботи над Мінськими домовленостями.

Про це повідомляє «Новая газета» з посиланням на джерела.

Вони зазначають, що у нового ватажка бойовиків ОРЛО Леоніда Пасечніка немає жодних питань до попередника. Під час конфлікту між Плотницьким і Корнетом, Пасечнік зберігав нейтралітет.

Видання пише, що нове «керівництво» не буде відмовлятися від Мінських угод, зокрема і від обміну полоненими з Україною, який активно готувався з кінця минулого тижня.

Напередодні відсторонений від посади «міністр внутрішніх справ ЛНР» Ігор Корнет відмовився коритися покинути свій пост і опублікував відеозвернення, в якому заявив, що деякі високопоставлені діячі «ЛНР», включаючи Тейцман і Шуркаєву - це агентура українських спецслужб.

21 листопада в окупованому Луганську військовий переворот: озброєні люди оточили центр. В той же день у центр міста пригнали бронетехніку.

Засновник міжнародного розвідувального співтовариства InformNapalm Роман Бурко повідомив, що конфлікт між ватажком «ЛНР» Ігорем Плотницьким і «міністром внутрішніх справ «ЛНР» Ігорем Корнетом є боротьбою за владу між групою впливу ФСБ Росії і групою впливу помічника президента РФ Владислава Суркова.

Через загострення ситуації в окремих районах Луганської області президент Петро Порошенко увечері 21 листопада скликав позачергове засідання Воєнного кабінету Ради національної безпеки та оборони України.