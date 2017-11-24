Плотницького з Москви відправлять назад в окупований Луганськ
- 24 Листопада, 20:47
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Нове «керівництво» ОРЛО не буде відмовлятися від Мінських угод
Ігор Плотницький, який за словами бойовиків заявив про відставку, повернеться в ОРЛО для роботи над Мінськими домовленостями.
Про це повідомляє «Новая газета» з посиланням на джерела.
Вони зазначають, що у нового ватажка бойовиків ОРЛО Леоніда Пасечніка немає жодних питань до попередника. Під час конфлікту між Плотницьким і Корнетом, Пасечнік зберігав нейтралітет.
Видання пише, що нове «керівництво» не буде відмовлятися від Мінських угод, зокрема і від обміну полоненими з Україною, який активно готувався з кінця минулого тижня.
Напередодні відсторонений від посади «міністр внутрішніх справ ЛНР» Ігор Корнет відмовився коритися покинути свій пост і опублікував відеозвернення, в якому заявив, що деякі високопоставлені діячі «ЛНР», включаючи Тейцман і Шуркаєву - це агентура українських спецслужб.
21 листопада в окупованому Луганську військовий переворот: озброєні люди оточили центр. В той же день у центр міста пригнали бронетехніку.
Засновник міжнародного розвідувального співтовариства InformNapalm Роман Бурко повідомив, що конфлікт між ватажком «ЛНР» Ігорем Плотницьким і «міністром внутрішніх справ «ЛНР» Ігорем Корнетом є боротьбою за владу між групою впливу ФСБ Росії і групою впливу помічника президента РФ Владислава Суркова.
Через загострення ситуації в окремих районах Луганської області президент Петро Порошенко увечері 21 листопада скликав позачергове засідання Воєнного кабінету Ради національної безпеки та оборони України.
Міністр оборони Степан Полторак 22 листопада заявив, що українська армія готова до загострення в окупованому Луганську
23 листопада ЗМІ повідомили, що бойовики підігнали БТРи до будівлі, де забарикадувався ватажок «ЛНР» Плотницький.
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