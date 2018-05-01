По-літньому тепло: яка погода буде в Україні 1 травня

Місцями в Україні синоптики прогнозують грози

В Україні у вівторок, 1 травня, очікується суха тепла погода, лише у Житомирській і Вінницькій областях пройдуть короткочасні дощі. Про це повідомляє Український гідрометцентр. «У західних, вдень і у Житомирській та Вінницькій області, місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14, у східних



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Місцями в Україні синоптики прогнозують грози

В Україні у вівторок, 1 травня, очікується суха тепла погода, лише у Житомирській і Вінницькій областях пройдуть короткочасні дощі. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

«У західних, вдень і у Житомирській та Вінницькій області, місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14, у східних областях та у Криму 5-8, вдень 24-29, на узбережжі та в гірських районах 18-23», - йдеться у повідомленні.

У Києві сьогодні очікується погода без опадів з невеликою хмарністю. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13, вдень 26-28.