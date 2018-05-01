  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    По-літньому тепло: яка погода буде в Україні 1 травня

    Місцями в Україні синоптики прогнозують грози
    В Україні у вівторок, 1 травня, очікується суха тепла погода, лише у Житомирській і Вінницькій областях пройдуть короткочасні дощі. Про це повідомляє Український гідрометцентр. «У західних, вдень і у Житомирській та Вінницькій області, місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14, у східних
    • Сьогодні, 09:43
    • Розсилка

    Місцями в Україні синоптики прогнозують грози

    В Україні у вівторок, 1 травня, очікується суха тепла погода, лише у Житомирській і Вінницькій областях пройдуть короткочасні дощі. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

    «У західних, вдень і у Житомирській та Вінницькій області, місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-14, у східних областях та у Криму 5-8, вдень 24-29, на узбережжі та в гірських районах 18-23», - йдеться у повідомленні.

    У Києві сьогодні очікується погода без опадів з невеликою хмарністю. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13, вдень 26-28.

    Читайте також
    прогноз погоди Київ Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ