Слідчі допитали Балуха у справі про його побиття

Підозрюваному в нападі на Балуха продовжили термін утримання під вартою на строк досудового розслідування

Потерпілого допитали з дозволу лікаря, ─ речниця Київської міської прокуратури

Колишнього бранця Кремля Володимира Балуха допитали правоохоронці у справі про нанесення йому тяжких тілесних ушкоджень. Про це розповіла речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець.

«У суботу, 14 листопада, потерпілого допитали з дозволу лікаря і в його присутності», ─ зазначила вона.

Вона поінформувала, що слідство триває. Підозрюваному в нападі на Балуха продовжили термін утримання під вартою на строк досудового розслідування.

Як повідомлялося, 22 жовтня Володимира Балуха виписали з лікарні, у найближчі місяці його чекає реабілітація.

19 жовтня депутатка Ірина Геращенко показала перше фото Балуха після побиття. Вона написала, що Балух вже намагається розгадувати кросворди. Насправді, мова йде про реабілітаційні методики.

Як повідомлялося 9 жовтня, Балух опритомнів.

Нагадаємо, 5 жовтня, Балух вже намагався говорити, але дуже був слабкий.

Володимира Балуха побили 8 вересня вночі.

Того ж дня 8 вересня Балуха прооперували.

18 вересня поліція затримала підозрюваного у нанесенні тілесних ушкоджень колишньому в’язню Кремля.

Нападником виявися житель столиці 1988 року народження. Поліція повідомила зловмиснику про підозру.

19 вересня суд заарештував на два місяці підозрюваного у заподіянні тяжких травм Балуху.