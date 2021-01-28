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    Побиття українця в Парижі: поліція затримала дев’ятеро підозрюваних

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    На записі видно, як лежачу на вулиці дитину б'є група з дев'яти осіб <p></p> - Побиття українця в Парижі: поліція затримала дев’ятеро підозрюваних
    На записі видно, як лежачу на вулиці дитину б'є група з дев'яти осіб

    Затриманим повідомили про підозру у спробі вбивства

    У Франції через побиття 14-річного українця затримали дев’ятьох молодих людей, які підозрюються у жорстокому нападі.

    Вранці 28 січня відбулося затримання дев’ятьох підлітків, що є членами одного місцевого угрупування (банди). Наразі їм повідомили про підозру у спробі вбивства.


    У Парижі група невідомих жорстоко побила 14-річного хлопця з України, він тривалий час перебував у комі. Хлопець зазнав нападу неподалік від Ейфелевої вежі, біля торгового центру Beaugrenelle. 21 січня у Юрія був день народження - своє 15-річчя він зустрів у комі.

    Нещодавно депутат французького парламенту Ніколя Дюпон-Еньян розмістив відео нападу.

    Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколаєнко повідомив, що дипломати звернулися в прокуратуру Парижа через побиття українського підлітка.

    Напередодні стало відомо, що хлопець прийшов до тямиЯк розповіла мати постраждалого Наталія Фаргат-Крученик, хлопець може рухати кінцівками. А тітка хлопця Ірен уточнила, що Юрій прийшов до тями 23 січня, але наступного дня йому стало гірше.

    Відомо, що у Юрія переламані руки, ноги, ребра, плечі, зламаний ніс. Також у кількох місцях переламано череп, є гематома й контузія головного мозку. Хлопець переніс шестигодинну операцію на голові, і весь тиждень лікарі тримали його в медичній комі.

    Теги: Франція бійка напад поліція
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