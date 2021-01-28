Побиття українця в Парижі: поліція затримала дев’ятеро підозрюваних
Затриманим повідомили про підозру у спробі вбивства
У Франції через побиття 14-річного українця затримали дев’ятьох молодих людей, які підозрюються у жорстокому нападі.
Вранці 28 січня відбулося затримання дев’ятьох підлітків, що є членами одного місцевого угрупування (банди). Наразі їм повідомили про підозру у спробі вбивства.
Passage à tabac de Yuriy : neuf mineurs interpellés— Le Parisien Paris (@LeParisien_75) January 28, 2021
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У Парижі група невідомих жорстоко побила 14-річного хлопця з України, він тривалий час перебував у комі. Хлопець зазнав нападу неподалік від Ейфелевої вежі, біля торгового центру Beaugrenelle. 21 січня у Юрія був день народження - своє 15-річчя він зустрів у комі.
Нещодавно депутат французького парламенту Ніколя Дюпон-Еньян розмістив відео нападу.
Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколаєнко повідомив, що дипломати звернулися в прокуратуру Парижа через побиття українського підлітка.
Напередодні стало відомо, що хлопець прийшов до тями. Як розповіла мати постраждалого Наталія Фаргат-Крученик, хлопець може рухати кінцівками. А тітка хлопця Ірен уточнила, що Юрій прийшов до тями 23 січня, але наступного дня йому стало гірше.
Відомо, що у Юрія переламані руки, ноги, ребра, плечі, зламаний ніс. Також у кількох місцях переламано череп, є гематома й контузія головного мозку. Хлопець переніс шестигодинну операцію на голові, і весь тиждень лікарі тримали його в медичній комі.