У Вінниці закінчують зведення нового корпусу лікарні швидкої меддопомоги (фото)

Зараз корпус поступово оснащують обладнанням, а також чекають постачання решти медтехніки та меблів

У Вінниці на фінішній прямій будівництво нового корпусу міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги. Про це повідомили у пресслужбі міської ради.

Новозбудований корпус поступово оснащують обладнанням, а також чекають постачання решти медтехніки та меблів.

Будівництво нового корпусу лікарні розпочали у жовтні 2017 року.

У триповерховому приміщенні буде:

відділення екстреної медичної допомоги з необхідними зонами,

сучасна реанімація на 18 місць,

ургентний операційний блок,

приймально-діагностичне відділення.

На нульовому поверсі передбачене центральне стерилізаційне відділення та пральня. Наразі будівельні роботи вже виконані на 97%.

Загальна кошторисна вартість проєкту становить 270 млн грн, з них медичне обладнання – 134 млн грн.

У будівництво нового корпусу вже інвестували 116,3 млн грн, з них майже 80 млн грн – з бюджету територіальної громади, решта – внесок держбюджету.

Щодо медичного обладнання, то його вже придбали на суму 105 млн грн – як за рахунок коштів міського, так і державного бюджетів.

Закупили операційні столи, лапароскопічні стійки, мийно-дезінфекційні машини, апарати ШВЛ, системи моніторингу стану пацієнта, наркозно-дихальні апарати тощо. Також – цифрову рентгенографічну систему, автоматичний гематологічний аналізатор, ультразвукове діагностичне обладнання, комплект устаткування для центрального стерилізаційного відділення.

Наразі очікують постачання системи обробки медичних зображень. Також оголошені торги на придбання медичних, технологічних меблів та устаткування для пральні за рахунок коштів бюджету ВМТГ. Це обладнання має надійти у жовтні цього року.

Вінницька міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги є центральним стаціонарним підрозділом в системі екстреної медичної допомоги Вінницького регіону. Вона виконує функцію багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування другого рівня та є опорним закладом Вінницького госпітального округу.

Нагадаємо, раніше ми інформували, що американець Уолтер Орр Скот, який вже 11 років живе в Україні, придбав у Жмеринці будинок для багатодітної сім’ї, яка до цього орендувала житло у різних господарів.

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