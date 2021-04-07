На Вінниччині розпочато ремонт мосту, якому понад 80 років

На час ремонту – міст перекрили. Автівки пустили в об'їзд.

На Вінниччині, поблизу села Сьомаки Жмеринського району, розпочали ремонт мосту, якому понад 80 років. Роботи розпочали у березні. Зараз дорожники приступили до укріплення споруди, повідомляє «Суспільне».

«Міст протяжністю у 35 метрів укріплюють як зверху, так і знизу споруди», – розповів один з робітників Сергій Савчук.

«Міст повинен бути не залежним від самої дороги, від ґрунту, щоб під час землетрусів чи повені він не з'їхав. До цього тут був просто ґрунт плита й асфальт», зазначив будівельник.

На час ремонту – міст перекрили. Автівки пустили в об'їзд. Завершити роботи мають до серпня. Це перший капітальний ремонт мосту з часу його будівництва 1939 року.

«Окрім влаштування гідроізоляції тут також встановлять металеве бар'єрне огородження та освітлення», – розповів заступник начальника Служби автомобільних доріг області Ігор Явдощак.

«Загальна вартість об'єкта 135 мільйонів, у тому році були зроблені підходи, розв'язки, а сам міст естакада робиться за 65 мільйонів гривень», – каже Явдощак. Гарантію мосту після капремонту підрядники дають 50 років.

Тим часом, у звʼязку з капітальним ремонтом, що починається на Кільцевій дорозі у Києві, з 06:00 години 10 квітня на трасі обмежать рух транспорту. Про це повідомляє Комунальна корпорація «Київавтодор». На першому етапі оновлюватимуть ділянку від Одеської площі до вул. Луценка (в напрямку Жулян). Загалом буде відремонтовано ділянку від Одеської площі до вул. Ватутіна.