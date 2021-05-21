На багатостраждальному «мосту Кличка» міняють розбите скло (фото)

Роботи з заміни скла триватимуть кілька днів

На пішохідно-велосипедному мосту, що з’єднує Володимирську гірку та Арку дружби народів, триває заміна пошкодженого скла. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

Комунальники встановлюють склопакети європейського виробництва з посиленою міцністю. Також виконують герметизацію і монтують захисну обойму (захист стиків зі склопакетом).

Роботи закінчать упродовж найближчих двох днів.

Нагадаємо, міст було відкрито 25 травня 2019 року. Наступного дня, 26 травня, в День Києва на мосту тріснуло скло на одному з оглядових майданчиків. Всіх людей екстрено евакуювали з мосту.

16 червня того ж року на новий скляний пішохідно-велосипедний міст заїхав автомобіль.

Після цього перед «мостом Кличка» встановили шлагбауми і ще 4 додаткові камери відеоспостереження.

Мер Києва Віталій Кличко в інтерв’ю «Главкому» заявив, що ситуацію навколо пішохідно-велосипедного мосту використовують у боротьбі проти нього.