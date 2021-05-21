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    На багатостраждальному «мосту Кличка» міняють розбите скло (фото)

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    Комунальники встановлюють склопакети з посиленою міцністю - На багатостраждальному «мосту Кличка» міняють розбите скло (фото)
    Комунальники встановлюють склопакети з посиленою міцністю
    Фото: Київавтодор

    Роботи з заміни скла триватимуть кілька днів

    На пішохідно-велосипедному мосту, що з’єднує Володимирську гірку та Арку дружби народів, триває заміна пошкодженого скла. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

    Комунальники встановлюють склопакети європейського виробництва з посиленою міцністю. Також виконують герметизацію і монтують захисну обойму (захист стиків зі склопакетом).

    Роботи закінчать упродовж найближчих двох днів.

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    На багатостраждальному «мосту Кличка» міняють розбите скло (фото)
    На багатостраждальному «мосту Кличка» міняють розбите скло (фото)
    На багатостраждальному «мосту Кличка» міняють розбите скло (фото)
    На багатостраждальному «мосту Кличка» міняють розбите скло (фото)
    На багатостраждальному «мосту Кличка» міняють розбите скло (фото)

    Нагадаємо, міст було відкрито 25 травня 2019 року. Наступного дня, 26 травня, в День Києва на мосту тріснуло скло на одному з оглядових майданчиків. Всіх людей екстрено евакуювали з мосту.

    16 червня того ж року на новий скляний пішохідно-велосипедний міст заїхав автомобіль.

    Після цього перед «мостом Кличка» встановили шлагбауми і ще 4 додаткові камери відеоспостереження.

    Мер Києва Віталій Кличко в інтерв’ю «Главкому» заявив, що ситуацію навколо пішохідно-велосипедного мосту використовують у боротьбі проти нього.

    Теги: Віталій Кличко Київ ремонт Київавтодор міст
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    На багатостраждальному «мосту Кличка» міняють розбите скло (фото)