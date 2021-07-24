Через надзвичайний рівень пожежної небезпеки у ряді областей можуть заборонити полювання

Найбільше вогонь загрожує східним регіонам держави

Виходячи з наявних даних українського гідрометеоцентру, Державна служба з надзвичайних ситуацій оголосила 24-26 липня у східних, Волинській, Житомирській областях та в Криму, а 26 липня і у Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Сумській, Миколаїській областях надзвичайний рівень пожежної небезпеки. «Невтішний прогноз не лише спричинить незручності для громадян, а ще й створює передумови для різкого збільшення кількості загорянь на території України», – повідомляється на сайті ДСНС.

Рятувальники зазначають, що причинами масштабних пожеж у природних екосистемах найчастіше є наслідки людської легковажності. Саме громадяни досить часто нехтують правилами пожежної безпеки, особливо під час оголошення пожежонебезпечного періоду, викидаючи недопалки на узбіччя доріг, залишаючи сміття у лісах або спалюючи його на присадибних ділянках.

На ліквідацію таких пожеж щодня в Україні витрачається велика кількість людського та матеріального ресурсу. І шкода, що громадяни не розуміють у скільки державі обходиться один залишений у лісі недопалок або спалене сміття. Тож, зважаючи на спекотну погоду, а також те, що пожежонебезпечний період наразі знаходиться у своїй активній фазі — загроза виникнення загорянь може зростати.

З огляду на прогноз УкрГідрометцентру, Державна служба України з надзвичайних ситуацій закликає громадян не провокувати пожежі на відкритих територіях та дотримуватися елементарних правил безпеки під час перебування у природних екосистемах. Зокрема протягом пожежнонебезпечного періоду буде заборонено:

відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;

розводити багаття у лісі та лісопосадках;

заїжджати автомобілем до лісу;

палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;

залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;

полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;

створювати смітники та спалювати відходи;

спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях;

Нагадаємо, що раніше надзвичайний рівень пожежної небезпеки було оголошено у Києві та столичній області 14-16 липня.