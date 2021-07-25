Знесення хрущовок. Влада в Україні нарешті зважилась на важливий крок

Питання щодо хрущовок в Україні досить гостре

Мінрегіон розробив законопроєкт щодо реконструкції застарілого житлового фонду, який має спростити знесення житлових будинків, які вичерпали свій ресурс. Про це розповіла заступник голови парламентського комітету з питань містобудування Олена Шуляк в інтерв’ю виданню «Гордон».

Вона нагадала, що обговорення цієї теми ведеться з 2006 року, коли був прийнятий закон про комплексну реконструкцію застарілого житлофонду. При цьому, хоч закон і був прийнятий, механізмів його реалізації не розробили: незрозуміло, як розселяти і що конкретно робити зі старими будинками. За документами, знесення будинку можливе лише при 100% згоди з боку його мешканців. Але по факту отримати схвалення всіх абсолютно мешканців – виявилося нереальним.

«Тому Мінрегіон підготував законопроєкт, який стосується зниження цього бар’єру: якщо 75% мешканців згодні, тоді можна приступати до розселення», – розповіла Шуляк.

До процесу розв'язання питання з хрущовками необхідно залучати забудовників, місцеву владу та громадськість.

«Тут трикутник: інвестор-забудовник, мешканці та місцева влада. Якщо баланс буде знайдений, в законопроєкті, мені здається, він прописаний, то можна знайти варіант, щоб кожному було цікаво. І щоб цей камінь з 2006 року можна було зрушити», – додала Шуляк.

В якості пілотного проєкту щодо реновації застарілого житлового фонду раніше був обраний Київ. За попередніми підрахунками в столиці України знаходяться близько 3000 будинків, ресурс яких практично вичерпаний. Реалізацію проєкту планують почати з мікрорайону Нивки.

Загальна площа застарілого житлового фонду за даними Держстату становить 4,33 млн кв. У деяких районах міст є будинки, побудовані ще у 30-і роки минулого століття.

Нагадаємо, розроблений Мінрегіоном законопроєкт «Про внесення змін до Закону «Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду« направлений на розгляд Кабінету міністрів України. Законопроєкт передбачає можливість фінансування реконструкції кварталів застарілого житлового фонду за кошти державного та місцевих бюджетів.