Київ готується до масштабного ремонту мосту Метро. Що буде зроблено

Міст Метро капітально не ремонтувався з 1965 року

Оновлення споруди виконуватимуть за рахунок 60 млн євро кредитних коштів ЄБРР

Київська міська рада на пленарному засіданні 13 травня затвердила угоду про підготовку кредитного фінансування ремонтно-реставраційних робіт мосту Метро через річку Дніпро. Це буде перше масштабне оновлення штучної споруди з моменту введення в експлуатацію у 1965 році. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

«Проєктом передбачатиметься ремонт усіх елементів автопроїзду – від облаштування нової системи водовідводу, ремонту конструкцій прогонових будов і опор, влаштування монолітних залізобетонних плит автопроїзду та заміни деформаційних швів до заміни тротуарних блоків, ремонту перильного та бар’єрного огородження і ремонту сполучень з мостом», – зазначив Поворозник.

За словами першого заступника голови КМДА, одним із важливих етапів оновлення споруди буде посилення балок прогонової будови. Так, аркові конструкції посилять пучками високоміцної попередньо напруженої арматури, а всі залізобетонні елементи мосту захистять високоякісними антикорозійними сумішами.

Також у рамках ремонтно-реставраційних робіт заплановано розширити тротуари для влаштування велодоріжок. Прикрашатиме міст після завершення повного комплексу робіт декоративне підсвічування.

«Оновлення споруди виконуватимуть за рахунок коштів ЄБРР, який надає кредит у розмірі 60 млн євро. Завдяки ремонту термін експлуатації споруди буде подовжено на десятиліття», – наголосив Поворозник.

Раніше співавтор проекту моста Метро, інженер-містобудівельник Георгій Росновський заявив, що міст може обвалитися у будь-який момент через несправність опори та тріщини на самій конструкції.

Столична влада повідомляла, що залежно від успіху перемовин щодо кредитів від ЄБРР, може розпочатися капітальний ремонт мосту Метро.