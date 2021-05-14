  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Київ готується до масштабного ремонту мосту Метро. Що буде зроблено

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Міст Метро капітально не ремонтувався з 1965 року - Київ готується до масштабного ремонту мосту Метро. Що буде зроблено
    Міст Метро капітально не ремонтувався з 1965 року
    Фото з відкритих джерел

    Оновлення споруди виконуватимуть за рахунок 60 млн євро кредитних коштів ЄБРР

    Київська міська рада на пленарному засіданні 13 травня затвердила угоду про підготовку кредитного фінансування ремонтно-реставраційних робіт мосту Метро через річку Дніпро. Це буде перше масштабне оновлення штучної споруди з моменту введення в експлуатацію у 1965 році. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

    «Проєктом передбачатиметься ремонт усіх елементів автопроїзду – від облаштування нової системи водовідводу, ремонту конструкцій прогонових будов і опор, влаштування монолітних залізобетонних плит автопроїзду та заміни деформаційних швів до заміни тротуарних блоків, ремонту перильного та бар’єрного огородження і ремонту сполучень з мостом», – зазначив Поворозник.

    За словами першого заступника голови КМДА, одним із важливих етапів оновлення споруди буде посилення балок прогонової будови. Так, аркові конструкції посилять пучками високоміцної попередньо напруженої арматури, а всі залізобетонні елементи мосту захистять високоякісними антикорозійними сумішами.

    Також у рамках ремонтно-реставраційних робіт заплановано розширити тротуари для влаштування велодоріжок. Прикрашатиме міст після завершення повного комплексу робіт декоративне підсвічування.

    «Оновлення споруди виконуватимуть за рахунок коштів ЄБРР, який надає кредит у розмірі 60 млн євро. Завдяки ремонту термін експлуатації споруди буде подовжено на десятиліття», – наголосив Поворозник.

    Раніше співавтор проекту моста Метро, інженер-містобудівельник Георгій Росновський заявив, що міст може обвалитися у будь-який момент через несправність опори та тріщини на самій конструкції.

    Столична влада повідомляла, що залежно від успіху перемовин щодо кредитів від ЄБРР, може розпочатися капітальний ремонт мосту Метро.

    Теги: ЄБРР Київ Київрада кредит ремонт міст
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies