Київ готується до масштабного ремонту мосту Метро. Що буде зроблено
Оновлення споруди виконуватимуть за рахунок 60 млн євро кредитних коштів ЄБРР
Київська міська рада на пленарному засіданні 13 травня затвердила угоду про підготовку кредитного фінансування ремонтно-реставраційних робіт мосту Метро через річку Дніпро. Це буде перше масштабне оновлення штучної споруди з моменту введення в експлуатацію у 1965 році. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.
«Проєктом передбачатиметься ремонт усіх елементів автопроїзду – від облаштування нової системи водовідводу, ремонту конструкцій прогонових будов і опор, влаштування монолітних залізобетонних плит автопроїзду та заміни деформаційних швів до заміни тротуарних блоків, ремонту перильного та бар’єрного огородження і ремонту сполучень з мостом», – зазначив Поворозник.
За словами першого заступника голови КМДА, одним із важливих етапів оновлення споруди буде посилення балок прогонової будови. Так, аркові конструкції посилять пучками високоміцної попередньо напруженої арматури, а всі залізобетонні елементи мосту захистять високоякісними антикорозійними сумішами.
Також у рамках ремонтно-реставраційних робіт заплановано розширити тротуари для влаштування велодоріжок. Прикрашатиме міст після завершення повного комплексу робіт декоративне підсвічування.
«Оновлення споруди виконуватимуть за рахунок коштів ЄБРР, який надає кредит у розмірі 60 млн євро. Завдяки ремонту термін експлуатації споруди буде подовжено на десятиліття», – наголосив Поворозник.
Раніше співавтор проекту моста Метро, інженер-містобудівельник Георгій Росновський заявив, що міст може обвалитися у будь-який момент через несправність опори та тріщини на самій конструкції.
Столична влада повідомляла, що залежно від успіху перемовин щодо кредитів від ЄБРР, може розпочатися капітальний ремонт мосту Метро.