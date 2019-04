Поблизу Йоганнесбурга здійснив екстрену посадку Boeing з палаючим двигуном

За попередніми даними, причиною пожежі стали птахи, які потрапили у двигун

У літака Boeing 767 загорівся двигун під час польоту в небі. Про це повідомляє The Sun.

Відзначається, що пілоти, які керували літаком, попросили дозволу екстрено приземлитися в міжнародному аеропорту Тамбо, розташованому поблизу Йоганнесбурга.

В аеропорту приземлення літака, що горів, чекали пожежники.

За попередніми даними, причиною пожежі стали птахи, які потрапили у двигун.

@ortambo_int @News24 any news on this? My brother says a air zimbabwe Boeing engine on fire in the air. Happened about 20 mins ago??? pic.twitter.com/E4dQ3Uj626