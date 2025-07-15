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Україна вперше виступила на змаганнях CISOR MILCOMP

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Христина Жиренко
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Христина Жиренко
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Україна вперше виступила на змаганнях CISOR MILCOMP

Участь українців стала можливою завдяки підтримці мецената Василя Костюка

У фінському місті Сякюля відбулися щорічні військово-спортивні змагання CISOR MILCOMP 2025, у яких взяли участь понад 100 військових та резервістів із 16 країн світу. Вперше в історії до змагань долучилася збірна України, до складу якої увійшли сержанти Збройних Сил, курсанти Національного університету оборони, ветерани та волонтери громадської організації «Дика Гонка».

Український дебют виявився надзвичайно успішним: «золото» у плаванні з перешкодами, «срібло» у загальній жіночій категорії (змішана команда з Нідерландами) та «бронза» в загальній категорії «Open». Серед учасників змагань були також ветеран війни, тренер клубу карате «Лідер» (Чернівці) Андрій Антонюк, керівник БФ «На Часі» Руслан Клименко та їхні товариші, які гідно представили Україну в умовах жорсткої міжнародної конкуренції.

Україна вперше виступила на змаганнях CISOR MILCOMP фото 1

Участь української команди стала можливою завдяки фінансовій та організаційній підтримці Благодійного фонду «На Часі», заснованого бізнесменом та меценатом Василем Костюком, а також партнерській ГО «Дика Гонка». Саме завдяки цій підтримці збірна команда України змогла здійснити поїздку до Фінляндії, пройти всі етапи підготовки та гідно представити державу на міжнародній арені.

«Участь у MILCOMP – це не просто змагання. Це частина великого шляху до інтеграції у стандарти НАТО, розвитку взаємодії, обміну досвідом та підвищення боєздатності резерву, – зазначають у фонді «На Часі». – Ми пишаємося, що стали частиною цього шляху».

Україна вперше виступила на змаганнях CISOR MILCOMP фото 2

Благодійний фонд «На Часі», створений у період повномасштабної війни для підтримки військових, продовжує розширювати горизонти своєї діяльності, зокрема – через сприяння участі українських резервістів у міжнародних ініціативах, важливих для посилення обороноздатності держави.

 

 

 

Теги: ветеран благодійність

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