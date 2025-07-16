Головна Новини
search button user button menu button

16 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

ГЛАВКОМ
glavcom.ua
ГЛАВКОМ
google social img telegram social img facebook social img
16 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 липня – День бухгалтера та аудитора
фото: depositphotos.com

Сьогодні не можна рубати дрова чи полювати

16 липня відзначається День прийняття Декларації про суверенітет України, День бухгалтера в Україні та Всесвітній день змій. Віряни вшановують пам’ять святого священномученика Атеногена та його учнів.

День прийняття Декларації про суверенітет України

16 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

16 липня в Україні святкують День прийняття Декларації про суверенітет України. Саме цього дня 1990 року був ухвалений документ, який встановлював суверенітет нашої країни. Для українців декларація має велике історичне значення, адже проголосила українську самостійність, громадянство, незалежність та право встановлювати зовнішні відносини. Завдяки державно-правововму акту відродилася наша державність та була встановлена історична справедливість.

День бухгалтера та аудитора

16 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

Згідно з Указом президента України «Про День бухгалтера» від 18 червня 2004 р. № 662/2004, професійне свято святкується 16 липня. Дата свята була встановлена тому, що саме у цей день у 1999-му році прийняли Закон України, де були закріплені основні положення «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Бухгалтери займаються нарахуванням заробітної платні, готують звітність до фіскальної служби, слідкують за фінансовими потоками, стежать за витратами на виробництві, проводять інвентаризацію та обробляють документацію.

Свято визнає внесок працівників бухгалтерських служб у розвиток фінансово-господарської діяльності підприємств, установ і організацій, а також зростання національної економіки.

Всесвітній день змій

16 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

Щорічно 16 липня святкують Всесвітній день змій (World Snake Day). Походження цього свята на сьогодні поки не відомо. Проте, воно відзначається ентузіастами, які прагнуть зберегти дику природу в усьому світі з великим натхненням. Мета цього дня – допомогти людям дізнатися більше про цих рептилій і про те, який внесок вони роблять у світ тварин.

Наразі відомо про близько 3400 видів змій, що мешкають від напівзамерзлої тундри до вологих джунглів екватора і більшості світових океанів. Змії є високоефективними хижаками і відіграють важливу роль у підтримці природної рівноваги.

Яке сьогодні релігійне свято

16 липня в церковному календарі – день пам’яті святого священномученика Атеногена та 10-ох його учнів. Святий Атеноген був єпископом і мучеником. В час страшного переслідування християн імператором Діоклетіаном, він разом з десятьма своїми учнями був вбитий у вірменському місті Севастії. Це сталося 16 липня 296 року. Десять учнів Атеногена також стали священномучениками разом із ним. Вони віддавали своє життя за віру, відмовившись від відступництва.

Читайте також: Церковний календар на липень 2025 року

Що не можна робити цього дня

  • Не варто ходити до лісу.
  • Не можна рубати дрова чи полювати.
  • Краще не плавати у відкритих водоймах.
  • Заборонено злитися, влаштовувати конфлікти.

Народні прикмети

  • Якщо в небі літають шуліки, то погода буде посушливою.
  • Туман густий – до великого урожаю грибів.
  • До полудня лежить роса – буде спека.
  • У полі миші їдять колосся – до суворої і довгої зими.

Пам’ятні події 16 липня

  • 622 – відбулася Гіджра. Засновано Іслам.
  • 1054 – Християнська церква розділилася на дві гілки: католицьку і православну.
  • 1661 – Стокгольмський банк випустив перші європейські банкноти.
  • 1790 – округ Колумбія, що не входить в юрисдикцію жодного штату, визначений як місце розташування уряду США.
  • 1909 – заснували компанію «Audi».
  • 1912 – у Києві в присутності вищого керівництва міста та краю відбулося урочисте відкриття Бессарабського критого ринку.
  • 1917 – ухвалено II Універсал Української Центральної Ради. Цим актом проголошено взаємне визнання УЦР та Тимчасового уряду Росії.
  • 1918 – в Єкатеринбурзі більшовики розстріляли російського імператора Миколу II.
  • 1919 – під тиском польських військ УГА, перейшовши річку Збруч, залишила Східну Галичину і відступила на територію Наддніпрянської України.
  • 1938 – біля Ваймару в Третьому Рейху нацисти відкрили концтабір Бухенвальд.
  • 1945 – США підірвали першу у світі атомну бомбу на випробуваннях «Триніті».
  • 1990 – Верховна Рада УРСР ухвалила Декларацію про державний суверенітет України.
  • 2007 – залізнична аварія на Львівщині 16 липня 2007 (неподалік Ожидова у Буському районі).
  • 2010 – в Одесі відкрили новий кінофестиваль – Перший Одеський міжнародний кінофестиваль.
  • 2010 – акція «Прапор – на вершину!» – присвячена 20-літтю прийняття Декларації про державний суверенітет України.
  • 2019 – набрав чинності Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Іменини

День ангела сьогодні святкують Андрій, Опанас, Гліб, Дмитро, Іван, Лука, Хома, Ян, Інна, Римма.

Читайте також:

Теги: свято свята традиції релігія церква

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

День української державності запровадили відповідно до указу президента України Володимира Зеленського від 24 серпня 2021 року
День української державності: історія свята та привітання
Вчора, 05:10
14 липня 2025 року виповнюється 30 років від дня упокоєння Святійшого патріарха Володимира (Романюка)
Кривавий вівторок. 30 років тому влада перетворила на побоїще похорон патріарха Володимира
14 липня, 16:52
Поліція прибула на місце і ліквідувала стрільця на місці події
Стрілянина в церкві Кентуккі: нападник убив двох жінок, поранив трьох людей
14 липня, 03:34
Бродецький переконаний, що лише частина релігійних громад відречеться від Московської церкви
Релігієзнавець спрогнозував, скільки парафій залишить Московську церкву після вердикту держави
11 липня, 15:37
11 липня 2025 року віряни відзначатимуть День святої рівноапостольної княгині Ольги
День княгині Ольги 2025: нова дата, традиції та звичаї свята
11 липня, 06:15
Представники Московської церкви переконуватимуть суд, що, згідно з юридичним правом, УПЦ МП не є російською структурою
УПЦ МП – це Росія. Релігієзнавець пояснив, як Московська церква буде оскаржувати вердикт держави
10 липня, 15:35
Митрополит Онуфрій Березовський, визначатися слід було у 2014 та 2022
Митрополит Онуфрій Березовський, визначатися слід було у 2014 та 2022
9 липня, 18:23
80-річний очільник Української православної церкви Московського патріархату Онуфрій залишився без українського громадянства
Чи депортує Україна митрополита Онуфрія? Розбір юристів Інтерв’ю
3 липня, 20:00
Привітання митрополита Епіфанія з Днем Конституції України
Сила Конституції проти ворогів
28 червня, 10:01

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
262K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 липня: ситуація на фронті
104K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 липня 2025
50K
Генпрокурор ухвалив рішення щодо всіх прокурорів з інвалідністю
33K
День бухгалтера 2025: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
8926
З українських прилавків зникає популярна риба
6608
У Києві діяли кол-центри, що обкрадали українців і прославляли Путіна. Прокуратура провела обшуки

Новини

День бухгалтера 2025: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 05:51
16 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Україна вперше виступила на змаганнях CISOR MILCOMP
Вчора, 22:07
День хрещення Київської Русі-України: історія свята, традиції, заборони та привітання
Вчора, 03:01
15 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
14 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14 липня, 00:00

Прес-релізи

GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
9 липня, 12:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua