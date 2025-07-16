16 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не можна рубати дрова чи полювати

16 липня відзначається День прийняття Декларації про суверенітет України, День бухгалтера в Україні та Всесвітній день змій. Віряни вшановують пам’ять святого священномученика Атеногена та його учнів.

День прийняття Декларації про суверенітет України

16 липня в Україні святкують День прийняття Декларації про суверенітет України. Саме цього дня 1990 року був ухвалений документ, який встановлював суверенітет нашої країни. Для українців декларація має велике історичне значення, адже проголосила українську самостійність, громадянство, незалежність та право встановлювати зовнішні відносини. Завдяки державно-правововму акту відродилася наша державність та була встановлена історична справедливість.

День бухгалтера та аудитора

Згідно з Указом президента України «Про День бухгалтера» від 18 червня 2004 р. № 662/2004, професійне свято святкується 16 липня. Дата свята була встановлена тому, що саме у цей день у 1999-му році прийняли Закон України, де були закріплені основні положення «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Бухгалтери займаються нарахуванням заробітної платні, готують звітність до фіскальної служби, слідкують за фінансовими потоками, стежать за витратами на виробництві, проводять інвентаризацію та обробляють документацію.

Свято визнає внесок працівників бухгалтерських служб у розвиток фінансово-господарської діяльності підприємств, установ і організацій, а також зростання національної економіки.

Всесвітній день змій

Щорічно 16 липня святкують Всесвітній день змій (World Snake Day). Походження цього свята на сьогодні поки не відомо. Проте, воно відзначається ентузіастами, які прагнуть зберегти дику природу в усьому світі з великим натхненням. Мета цього дня – допомогти людям дізнатися більше про цих рептилій і про те, який внесок вони роблять у світ тварин.

Наразі відомо про близько 3400 видів змій, що мешкають від напівзамерзлої тундри до вологих джунглів екватора і більшості світових океанів. Змії є високоефективними хижаками і відіграють важливу роль у підтримці природної рівноваги.

Яке сьогодні релігійне свято

16 липня в церковному календарі – день пам’яті святого священномученика Атеногена та 10-ох його учнів. Святий Атеноген був єпископом і мучеником. В час страшного переслідування християн імператором Діоклетіаном, він разом з десятьма своїми учнями був вбитий у вірменському місті Севастії. Це сталося 16 липня 296 року. Десять учнів Атеногена також стали священномучениками разом із ним. Вони віддавали своє життя за віру, відмовившись від відступництва.

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Що не можна робити цього дня

Не варто ходити до лісу.

Не можна рубати дрова чи полювати.

Краще не плавати у відкритих водоймах.

Заборонено злитися, влаштовувати конфлікти.

Народні прикмети

Якщо в небі літають шуліки, то погода буде посушливою.

Туман густий – до великого урожаю грибів.

До полудня лежить роса – буде спека.

У полі миші їдять колосся – до суворої і довгої зими.

Пам’ятні події 16 липня

622 – відбулася Гіджра. Засновано Іслам.

1054 – Християнська церква розділилася на дві гілки: католицьку і православну.

1661 – Стокгольмський банк випустив перші європейські банкноти.

1790 – округ Колумбія, що не входить в юрисдикцію жодного штату, визначений як місце розташування уряду США.

1909 – заснували компанію «Audi».

1912 – у Києві в присутності вищого керівництва міста та краю відбулося урочисте відкриття Бессарабського критого ринку.

1917 – ухвалено II Універсал Української Центральної Ради. Цим актом проголошено взаємне визнання УЦР та Тимчасового уряду Росії.

1918 – в Єкатеринбурзі більшовики розстріляли російського імператора Миколу II.

1919 – під тиском польських військ УГА, перейшовши річку Збруч, залишила Східну Галичину і відступила на територію Наддніпрянської України.

1938 – біля Ваймару в Третьому Рейху нацисти відкрили концтабір Бухенвальд.

1945 – США підірвали першу у світі атомну бомбу на випробуваннях «Триніті».

1990 – Верховна Рада УРСР ухвалила Декларацію про державний суверенітет України.

2007 – залізнична аварія на Львівщині 16 липня 2007 (неподалік Ожидова у Буському районі).

2010 – в Одесі відкрили новий кінофестиваль – Перший Одеський міжнародний кінофестиваль.

2010 – акція «Прапор – на вершину!» – присвячена 20-літтю прийняття Декларації про державний суверенітет України.

2019 – набрав чинності Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Іменини

День ангела сьогодні святкують Андрій, Опанас, Гліб, Дмитро, Іван, Лука, Хома, Ян, Інна, Римма.