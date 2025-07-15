День хрещення Київської Русі-України: історія свята, традиції, заборони та привітання

15 липня в Україні святкують День хрещення Київської Русі

15 липня в Україні вшановують пам'ять святого рівноапостольного князя Володимира Великого. Це свято, яке відзначає одну з найважливіших подій в історії України, що стала поворотним моментом у формуванні національної ідентичності та культурного розвитку. Це день, коли князь Володимир Великий прийняв християнство і охрестив свій народ, відкривши нову еру в історії країни.

Історія свята

У 988 році князь Володимир Святославич, прагнучи зміцнити свою владу та об'єднати розрізнені племена, вирішив прийняти християнство як державну релігію Київської Русі. Цей вибір був зумовлений не лише релігійними, а й політичними та культурними мотивами. Християнство на той час було панівною релігією у Візантійській імперії, з якою Київська Русь підтримувала тісні зв'язки. Прийняття християнства сприяло зміцненню міжнародного авторитету Русі та відкривало нові можливості для культурного обміну. Хрещення Київської Русі відбувалося поступово, починаючи з самого князя та його дружини, а потім поширюючись на бояр та простий люд. За легендою, масове хрещення киян відбулося у річці Дніпро. Ця подія мала величезний вплив на подальший розвиток країни. Християнство принесло нові моральні цінності, правові норми та культурні традиції, які сформували основу української ідентичності.

Хрещення Русі unian.ua

Традиції та звичаї

У цей день у храмах ПЦУ та УГКЦ проводяться урочисті богослужіння, присвячені святому рівноапостольному князю Володимиру. Віряни моляться до нього, просячи про захист, зцілення та духовне благословення. У мирний час святкування супроводжується хресною ходою та молебнем біля пам'ятника Володимиру Великому на Володимирській гірці у Києві.

Святкування Хрещення Рус фото з вільних джерел

Окрім релігійних обрядів, День хрещення Київської Русі-України відзначається різноманітними культурно-просвітницькими заходами. Проводяться лекції, виставки, концерти та фестивалі, присвячені історії та значенню хрещення для українського народу.

Заборони та прикмети

У День хрещення Київської Русі-України церква закликає вірян утримуватися від нецензурної лайки, сварок, образ та злих побажань. Рекомендується присвятити цей день молитві, добрим справам та роздумам про духовні цінності. У народі існує низка прикмет, пов'язаних з цим святом. Наприклад, гучний скрекіт коників ввечері віщує спеку, а густий туман – літній дощ. Грім у цей день обіцяє дощ, а ранковий дощ – сонячний обід. Також вважається, що якщо липа пожовтіє раніше за інші дерева, то осінь буде ранньою.

Привітання

У віршах:

Пройшло відтоді немало років,

Як раптом сталося щастя.

Володимир-князь на радість усім

Приніс нам християнство!

І з Днем хрещення Русі

Всіх вас я вітаю.

Лише за законами божими вам

Жити від душі бажаю!

Нехай негаразди обійдуть

Вогнище ваше стороною,

Щоб запанував в ньому навіки

Світ щастя і спокою.

З Днем хрещення Русі

Вітаю від душі,

В день, настільки світлий і святий,

Радійте ви усі.

Очищайте від зла розум,

Оминайте біль і погрози,

Хай в сім'ї панує затишок

І завжди вас вдома чекають.

Нехай світле свято Божого знамення,

Принесе вам любов і примирення,

Нехай Господь завжди оберігає,

Нехай віра допоможе позбутися від зла.

З днем хрещення Русі-України вітаємо,

Життя довге і щасливе бажаємо,

Нехай все, про що мріяли, збувається,

Нехай всі образи назавжди забудуться.

День для країни сьогодні важливий,

Свято Хрещення всієї Русі,

Я в такий особливий день бажаю,

Тобі гармонію в житті знайти.

І побажати хочу ще великого достатку,

Усіх духовних й матеріальних благ,

Щоб завжди було в тебе все в порядку,

Щоб ніколи не зустрічався тобі морок.

Зі святом від душі вітаємо всіх,

Нехай вас чекає величезний успіх,

Нехай Господь благословляє на добрі справи,

Нехай птах щастя у ваш дім прилітає.

Хрещення Русі – свято велике

Відсвяткуємо його з тобою

І всіх друзів від душі привітаємо

І всіх святих ми дружно прославимо!

Хрещення Русі чекали довго

І на Дніпрі, і на морі,

Так нехай тепер кожен знає

Віра і любов у всьому перемагає!

Дзвін дзвоновий розсіяв вогонь,

Люди вмилися священною водою,

Князь Володимир на землю ступив,

І Київську Русь молитвою освятив.

У прозі:

Вітаю вас із Днем хрещення Київської Русі-України! Це свято відзначаємо у день Святого Володимира – одного із засновників і покровителів нашої державності. Тож окремі слова привітання усім, хто має це величне ім'я. У цей святковий день бажаю вам щедрої Божої благодаті, духовної наснаги, міцного здоров'я та довголіття!

Завдяки тому імпульсу єдності, який понад тисячу років тому дав нам князь Володимир Великий, ми побудуємо сучасну, квітучу, європейську Україну! Боже великий, єдиний, нам Україну храни! З Днем Хрещення Київської Русі – України!

З Днем хрещення Русі! У це світле свято щиро зичу вам міцного здоров'я, миру, любові, сімейного тепла, Божого благословення та успіхів в усіх добрих починаннях.

Дозвольте привітати вас зі знаменним для всіх нас святом – Днем Хрещення Русі-України. 1032 років тому князь Володимир охрестив наших пращурів, а сьогодні ми з вдячністю згадуємо про нього. Нехай Господь по молитвах святого рівноапостольного князя Володимира Хрестителя береже Україну та всіх нас!

Щиро вітаємо вас з Днем Хрещення Київської Русі, який ми відзначаємо, вшановуючи пам'ять Святого рівноапостольного великого князя Володимира. Як свідчить історія, християнська духовність була головним чинником збереження нашого народу. Невгасима віра і натхненна праця кріплять нашу державу. Ми радіємо нашим успіхам і виносимо уроки з невдач. Бажаємо вам щастя, здоров'я, мира та злагоди у ваших родинах!

Зі святом Хрещення Русі! Ми віримо, що святий рівноапостольний князь Володимир Великий дарує нам свою молитовну допомогу для утвердження миру в наших душах, сім'ях та в рідній Україні!

Сердечно вітаю вас і від щирого серця бажаю, щоб свято хрещення Київської Русі зцілило та об'єднало наші душі у великій вірі до нашого Спасителя, примножувало добробут в кожному домі, давало здоров'я на багато мирних і щасливих років.