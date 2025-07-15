Генпрокурор ухвалив рішення щодо всіх прокурорів з інвалідністю

Кравченко: Наразі в органах прокуратури залишилось 484 прокурори з інвалідністю

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що ухвалив рішення направити всіх прокурорів з інвалідністю на розгляд Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП). Про це він написав у Facebook, інформує «Главком».

«Прокурори з інвалідністю: жодних індульгенцій – лише закон і довіра суспільства. Питання прокурорів зі статусом інвалідності викликало широкий суспільний резонанс і за дев'ять місяців не вирішено. Суспільство має повне право знати позицію Генерального прокурора. Насамперед – факти», – йдеться у дописі.

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Кравченко пояснив, що законодавець не передбачив для генпрокурора повноваження одноосібно звільняти прокурорів, в таких випадках, як масові отримання статусу інвалідності. Їх звільнення, за вказаних обставин, відбуваються на підставі рішення Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП).

«Наразі в органах прокуратури залишилось 484 прокурори з інвалідністю: 41 особа подала заяви на звільнення за власним бажанням. Я їх задовольнив. Сьогодні я ухвалив рішення, в межах своїх повноважень, що всі прокурори з інвалідністю будуть скеровані на розгляд КДКП. Окрім тих, які мають статус: інвалідів дитинства, особи, що зазнали невідновних втрат для здоровʼя, мають онкологічні захворювання, є інвалідами війни. Таких в органах прокуратури 136 осіб», – зазначив генпрокурор.

За словами Кравченка, на 348 прокурорів чекають рішення дисциплінарної комісії.

«Розумію, що серед них можуть бути особи, чий статус, в результаті перевірки, буде підтверджено. При цьому, встановлені факти недоброчесності, не повинні ставити «хрест» на авторитеті всіх прокурорів, які продовжують сумлінно виконувати свою роботу. Відновлення довіри – це шлях, який має пройти кожен. Без винятків. Без маніпуляцій. Процес запущено. Чекаємо на рішення. І це буде рішення не за емоціями, а за законом», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що лише 12 із 67 хмельницьких прокурорів, які незаконно отримали інвалідність, на сьогодні звільнено. Як інформує «Главком», відповідні документи оприлюднив народний депутат Володимир Ар’єв. Він отримав відповідь Офісу генерального прокурора на свій запит.

Як повідомляв «Главком», прокурор Христинівського відділу Уманської окружної прокуратури Черкаської області Тарас Горобець отримав підозру за шахрайство, вчинене у великих розмірах, після скасування йому групи інвалідності. За даними слідства, за чотири дні прокурор зробив собі ІІ групу інвалідності безтерміново.