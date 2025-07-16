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День бухгалтера 2025: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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День бухгалтера 2025: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Бухгалтери – люди, що роблять рутинну, проте таку потрібну справу: працюють з фінансовими документами
фото з відкритих джерел

16 липня – День бухгалтера України

Сьогодні, 16 липня 2025 року, в Україні відзначають професійне свято – День бухгалтера. Цього дня заведено вітати всіх бухгалтерів, аудиторів та економістів державних та приватних підприємств. Дата свята встановлена тому, що саме 16 липня у 1999-му році було прийнято Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Бухгалтери – люди, що роблять рутинну, проте таку потрібну справу: працюють з фінансовими документами. Бухгалтерську справу шанують по всьому світу: це настільки престижна професія, що має й своє міжнародне свято – 10 листопада. Тож українці відзначають День бухгалтера двічі на рік.

«Главком» зібрав найкращі привітання та листівки до свята.

Зміст

Привітання з Днем бухгалтера у прозі

Спасибі за ваш професіоналізм, за найточніші розрахунки та просто гідну роботу. Вітаємо з професійним святом — Днем бухгалтера! Будьте енергійні, оптимістичні та креативні. Не втрачайте вправність, примножуйте знання, домагайтеся всього задуманого! Зберігайте баланс і гармонію як на роботі, так і в сім’ї!

***

Бухгалтер, милий мій бухгалтер, вітаю тебе з твоїм професійним святом і хочу побажати, щоб дебет завжди сходився з кредитом, а сальдо завжди невимовно радувало, щоб в житті ти ніколи не бачив мінусів, а одні лише плюси й тобі ніколи не довелося ділити і віднімати, а тільки примножувати та плюсувати. Бажаю успіхів на роботі, міцного здоров’я, взаємної любові!

***

Ті, хто володіють математикою — володіють світом! Дякуємо вам за вашу плідну роботу та якісні фінансові розрахунки! З Днем бухгалтера!

***

Володарі фінансів, володарі дебетів та кредитів, вітаємо вас із вашим професійним святом! Нехай у вас все сходиться, хай завжди все ладиться, хай буде менше звітів, і на радість нехай буде робота. Бажаємо хороших доходів, у душі чудової погоди!

***

Вітаю з Днем бухгалтера! Бажаю, щоб усі цифри не заполонили твоє життя на 100%, щоб був час для пригод, яскравих днів, теплих зустрічей та найрідніших людей. Нехай робота приносить задоволення та багато грошей!

***

Робота бухгалтера дуже важлива, адже тільки ви можете по-диригентськи віртуозно керувати всіма цифрами й таблицями! Вітаю зі святом і бажаю, щоб життя так само вправно нараховувало приємні бонуси й сюрпризи!

***

Вітаю з Днем бухгалтера України. Нехай у роботі не буде недоліків, нехай у житті панує достаток. Нехай дебет і кредит сходяться, нехай цифри не втрачаються, нехай удача завжди посміхається тобі. Бажаю впевненості у собі та у своїх діях, бажаю маленької радості кожної миті та великого щастя кожного дня!

***

З Днем бухгалтера України вітаю всіх причетних до цього свята. Побажати хочеться, щоб в вашому житті так, як і на папері все сходилось, стабільність оточувала в усьому, а матеріальна незалежність окриляла та надихала.

Привітання з Днем бухгалтера у віршах

Все тримається в наш час
Лиш, бухгалтери, на вас.
Завжди розум ясний мати
Я вам хочу побажати,
Стомлюватись дуже рідко,
Рахувати легко й швидко.
Відчувать любов, повагу,
Не втрачати рівновагу.

***

Щоб добре гроші рахувати,
Потрібно хист і вдачу мати,
Баланс, щоб точно співпадав,
Прибуток кожен день зростав.

Робота це важка доволі,
Тим, хто обрав нелегку долю,
На День бухгалтера вітання,
Зі святом щирі побажання.

Хай настрій буде позитивним,
А час у радості хай плине,
Бажаю, щоб були здорові,
Достатку, щастя і любові....

***

З днем бухгалтера вітання!
Вам завзяття й процвітання,
Щоб велося все в достатку,
Цілили завжди в десятку.
Шикувались рівно звіти,
Вам від успіхів – радіти,
У добробуті – зростати,
Вас дозвольте привітати!

***

З Днем бухгалтера вітаю,
З професійним святом,
Щастя й успіхів бажаю,
Радості багато!

***

З Днем бухгалтера вітаю!
Лиш найкращого бажаю.
Хай сьогодні, в Ваше свято
Буде радості багато!

Зичу миру та натхнення,
Успіхів у сьогоденні,
Хай в роботі таланить,
Щастя буде кожну мить!

***

Щоб добре гроші рахувати,
Потрібно хист і вдачу мати,
Баланс, щоб точно співпадав,
Прибуток кожен день зростав.
Робота це важка доволі,
Тим, хто обрав нелегку долю,
На День бухгалтера вітання,
Зі святом щирі побажання.
Хай настрій буде позитивним,
А час у радості хай плине,
Бажаю, щоб були здорові,
Достатку, щастя і любові...

***

З днем бухгалтера дозвольте
Зараз привітати.
Успіхів вам у роботі
Хочу побажати.

Позитивних вам балансів,
Вдалих перевірок,
Радує хай безперечно
Славний заробіток.

Сил вам, міцності, здоров'я,
Щастя та кохання.
Хай дарує задоволення
Обране призвання.

Привітання з Днем Бухгалтера у листівках

День бухгалтера 2025: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 1
День бухгалтера 2025: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 2
День бухгалтера 2025: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 3
День бухгалтера 2025: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 4
День бухгалтера 2025: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 5
День бухгалтера 2025: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 6
День бухгалтера 2025: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 7
День бухгалтера 2025: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 8
День бухгалтера 2025: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 9
День бухгалтера 2025: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 10
День бухгалтера 2025: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках фото 11

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Теги: свято свята вихідні календар

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