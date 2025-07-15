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Двоє арештантів київського СІЗО підозрюються в організації диверсій на замовлення спецслужб РФ

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Двоє арештантів київського СІЗО підозрюються в організації диверсій на замовлення спецслужб РФ
Фігурантам справи загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Один із фігурантів раніше вже підозрювався у підпалі автомобілів ЗСУ

Столична прокуратура повідомила про підозру чотирьом людям, яких вважає причетними до підготовки диверсій та зберігання вибухових речовин. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

За даними слідства, співкамерники знайшли двох молодиків на волі, які погодилися бути виконавцями підпалів
За даними слідства, співкамерники знайшли двох молодиків на волі, які погодилися бути виконавцями підпалів
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Встановлено, що один з членів групи – 32-річний вже підозрюваний у підпалі автомобілів ЗСУ, перебуваючи під вартою, навіть там продовжив виконувати вказівки представників спецслужб РФ. Він перебував під вартою в слідчому ізоляторі, де отримав від представника Росії пропозицію організувати вибухи на військових або інфраструктурних об'єктах.

До виконання завдань він залучив свого співкамерника. Разом вони, за даними слідства, знайшли двох молодиків на волі – 23 та 20 років, які погодилися бути виконавцями.

Після цього виконавці отримали координати схованки з вибухівкою, забрали її й зберігали вдома.

Також їм «замовили» пошкодження інших об'єктів – підпал щитків веж стільникового зв'язку та залізничних релейних шаф. Як зазначають правоохоронці, це були об'єкти «Укрзалізниці», розташовані на Троєщині та на залізничному перегоні «Микільська Слобідка». Виконавці задокументували підпали на відео та надіслали їх замовнику.

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Чотирьом фігурантам повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Чотирьом фігурантам повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу, зокрема щодо диверсії та незаконного зберігання боєприпасів, вчинених організованою групою. Максимальне покарання за цими статтями передбачає довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Києві правоохоронці затримали дві групи паліїв, які на замовлення російських спецслужб спалили залізничну шафу та сім автомобілів військових. За даними слідства, наприкінці грудня 2024 року, шукаючи підробіток, хлопець отримав повідомлення в Телеграмі з пропозицією за $1 тис. знайти та підпалити автомобіль, який належить військовослужбовцю.

Також поліція Києва та СБУ затримали дві організовані групи паліїв, які спокусившись на легкі гроші, погодилися на співпрацю з ворогом і вчинили диверсійні акти в Дарницькому районі Києва та на Київщині. 

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Теги: Київщина Київ прокуратура відео

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