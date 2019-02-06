Скільки платять селянам за паї. Дані по регіонах за 2018 рік



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Фото: Держгеокадастр

За останній рік державні землі здавалися в оренду удвічі дорожче, ніж приватні

Середній розмір річної орендної плати за паї у 2018 році становив 1613,4 грн/га. Такі дані оприлюднила Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастр).

Найвища орендна плата за паї зафіксована у Черкаській (3524,7 грн/га), Полтавській (2970,1 грн/га) та Харківській (2494,7 грн/га) областях. Найдешевше користування землею обходилося у Запорізькій (878 грн/га), Херсонській (926,9 грн/га) та Закарпатській (930,6 грн/га) областях.

Інфографіка: Держгеокадастр

Якою була орендна плата в Україні 2017 року читайте тут: Cкільки заробляють селяни на паях. Орендна плата за землю по регіонах

Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастр) також узагальнила дані про середню вартість оренди сільськогосподарської землі державної власності у 2018 році в Україні. Середня вартість оренди по країні, за даними відомства, зросла на 23% — із 2793,2 грн/га до 3 431,5 грн/га. Така ситуація склалася завдяки інтенсифікації проведення земельних аукціонів та зростанню їхньої ефективності.

Найвищу орендна плату зафіксована на Хмельниччині (7780,8 грн/га), Вінниччині (7136,9 грн/га) та Полтавщині (6627,3 грн/га), найнижча — на Херсонщині (1402,3 грн/га), Волині (1441,8 грн/га) та Донеччині (1637,8 грн/га).

Станом на 01.01.2019 в Україні укладено 5 млн договорів оренди земельної частки (паю), з них із фермерськими господарствами – 0,78 млн договорів. Більшість договорів (2,3 млн) укладено терміном на 8-10 років.