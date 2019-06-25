В парламенті Грузії обрали нового спікера



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Арчил Талаквадзе 25 червня став спікером парламенту Грузій

Опозиція покинула сесійну залу під час голосування в знак протесту

Партія «Грузинська мрія» одноголосно обрала новим спікером парламенту країни свого депутата Арчила Талаквадзе. Про це пише інформаційне агентство Reuters.

За його кандидатуру проголосувало 94 депутати. Опозиційні партії «Європейська Грузія», «Єдиний національний рух», «Альянс патріотів Грузії» не були присутніми під час голосування в сесійній залі. Таким чином супротивники правлячої партії висловили свій протест через відмову «Грузинської мрії» обговорити питання відповідальності міністра внутрішніх справ країни Георгія Гахарії, якого звинувачують в причетності до силового розгону протестів біля парламенту.

Учасники протестів, яким не сподобався сам факт присутності російського депутата Сергія Гаврилова в парламенті Грузії 20 червня, заявили про те, що не припинять масові демонстрації поки глава МВС не піде в відставку. Всього під час застосування сили проти протестувальників постраждало 240 осіб.

Нагадаємо, у понеділок ввечері у столиці Грузії Тбілісі на проспекті Руставелі біля будівлі парламенту почалася п'ята акція протесту.

Раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін заборонив російським авіакомпаніям з 8 липня літати в Грузію, а також розпорядився повернути росіян з Грузії.

Нагадаємо, в Грузії проходять акції протесту. Мітингувальники в Тбілісі увечері 20 липня увірвалися в будівлю парламенту Грузії через виступ депутата РФ.

Депутат Держдуми РФ Сергій Гаврилов після повернення в Росію пояснив, чому він сів в крісло спікера грузинського парламенту на Міжпарламентської асамблеї православ'я, що спричинило акції протесту в Тбілісі.

Нагадаємо, 21 червня в Грузії мітингувальники вимагали звільнення всіх людей, затриманих напередодні в ході протестів у Тбілісі.

Як повідомлялося, через протести в Грузії пішов у відставку організатор Міжпарламентської асамблеї православ'я.