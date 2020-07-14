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    Подорожі під час пандемії: українці можуть в’їхати у 25 країн (список)

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    Подорожі під час пандемії: українці можуть в’їхати у 25 країн (список)

    Перелік поповнився ще двома країнами

    Станом на 14 липня громадяни України можуть в’їхати в умовах пандемії до 25 країн.

    Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу.

    До попереднього списку країн додалися Багамські острови і Ліван.

    «На минулому брифінгу я оголосив 23 країни, до яких могли поїхати українці. Зараз таких країн стало 25 – додалися Багамські острови і Ліван», - сказав Кулеба.

    До переліку країн входять:

    1. Туреччина,
    2. Сербія,
    3. Албанія,
    4. Північна Македонія,
    5. Чорногорія,
    6. Білорусь,
    7. Велика Британія,
    8. США,
    9. Мексика,
    10. Єгипет,
    11. Туніс,
    12. Республіка Корея,
    13. Ірак,
    14. Іран,
    15. Афганістан,
    16. Південний Судан,
    17. Ефіопія,
    18. Сомалі,
    19. Кенія,
    20. Замбія,
    21. Бурунді,
    22. Танзанія,
    23. Сейшельські острови,
    24. Багамські острови,
    25. Ліван.

    Також існує кілька категорій громадян, які можуть в'їжджати на територію Євросоюзу, незважаючи на загальну заборону на в'їзд через пандемію коронавірусу.

    До країн ЄС мають право на в’їзд окремі категорії громадян:

    • з метою навчання; моряки, що прямують на корабель;
    • громадяни, які подорожують через територію ЄС транзитом, висококваліфіковані працівники третіх країн, якщо їхня зайнятість необхідна з економічної точки зору і робота не може бути відкладена або виконана за кордоном;
    • члени родин громадян ЄС;
    • ті, хто має посвідку на проживання у ЄС або аналогічний документ;
    • сезонні працівники;
    • дипломати.
    До слова, у Міністерстві закордонних справ підготували рекомендації для українців, які планують подорожі за кордон в умовах епідемії коронавірусу.
    ЄС українці кордон час
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