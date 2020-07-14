Подорожі під час пандемії: українці можуть в’їхати у 25 країн (список)



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Перелік поповнився ще двома країнами

Станом на 14 липня громадяни України можуть в’їхати в умовах пандемії до 25 країн.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу.

До попереднього списку країн додалися Багамські острови і Ліван.

«На минулому брифінгу я оголосив 23 країни, до яких могли поїхати українці. Зараз таких країн стало 25 – додалися Багамські острови і Ліван», - сказав Кулеба.

До переліку країн входять:

Туреччина, Сербія, Албанія, Північна Македонія, Чорногорія, Білорусь, Велика Британія, США, Мексика, Єгипет, Туніс, Республіка Корея, Ірак, Іран, Афганістан, Південний Судан, Ефіопія, Сомалі, Кенія, Замбія, Бурунді, Танзанія, Сейшельські острови, Багамські острови, Ліван.

Також існує кілька категорій громадян, які можуть в'їжджати на територію Євросоюзу, незважаючи на загальну заборону на в'їзд через пандемію коронавірусу.

До країн ЄС мають право на в’їзд окремі категорії громадян: