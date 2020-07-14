Подорожі під час пандемії: українці можуть в’їхати у 25 країн (список)
Перелік поповнився ще двома країнами
Станом на 14 липня громадяни України можуть в’їхати в умовах пандемії до 25 країн.
Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час онлайн-брифінгу.
До попереднього списку країн додалися Багамські острови і Ліван.
«На минулому брифінгу я оголосив 23 країни, до яких могли поїхати українці. Зараз таких країн стало 25 – додалися Багамські острови і Ліван», - сказав Кулеба.
До переліку країн входять:
- Туреччина,
- Сербія,
- Албанія,
- Північна Македонія,
- Чорногорія,
- Білорусь,
- Велика Британія,
- США,
- Мексика,
- Єгипет,
- Туніс,
- Республіка Корея,
- Ірак,
- Іран,
- Афганістан,
- Південний Судан,
- Ефіопія,
- Сомалі,
- Кенія,
- Замбія,
- Бурунді,
- Танзанія,
- Сейшельські острови,
- Багамські острови,
- Ліван.
Також існує кілька категорій громадян, які можуть в'їжджати на територію Євросоюзу, незважаючи на загальну заборону на в'їзд через пандемію коронавірусу.
До країн ЄС мають право на в’їзд окремі категорії громадян:
- з метою навчання; моряки, що прямують на корабель;
- громадяни, які подорожують через територію ЄС транзитом, висококваліфіковані працівники третіх країн, якщо їхня зайнятість необхідна з економічної точки зору і робота не може бути відкладена або виконана за кордоном;
- члени родин громадян ЄС;
- ті, хто має посвідку на проживання у ЄС або аналогічний документ;
- сезонні працівники;
- дипломати.
Також нагадаємо, що МЗС просить авіакомпанії зупинити продаж квитків українцям, яких можуть не пустити на кордон.
До слова, у Міністерстві закордонних справ підготували рекомендації для українців, які планують подорожі за кордон в умовах епідемії коронавірусу.