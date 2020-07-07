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    Як підготуватися до поїздки за кордон: у МЗС дали поради українцям

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    <p>У МЗС нагадали, що авіакомпанії продають українцям квитки до країн, які не дозволяють в&rsquo;їзд українським туристам</p> - Як підготуватися до поїздки за кордон: у МЗС дали поради українцям

    У МЗС нагадали, що авіакомпанії продають українцям квитки до країн, які не дозволяють в’їзд українським туристам

    Перед плануванням поїздки в МЗС закликають українців уважно ознайомлюватися з умовами в’їзду до країн призначення

    У Міністерстві закордонних справ підготували рекомендації для українців, які планують подорожі за кордон в умовах епідемії коронавірусу.

    Про це повідомили у пресслужбі МЗС.

    Перед поїздкою дипломати рекомендують:

    • зв'язатися з авіакомпанією, туристичною фірмою чи тим оператором, через якого ви бронювали поїздку, та уточнити актуальний стан карантинних обмежень у країні та перевірте статус вашого бронювання. Ситуація може змінюватись, тож, перебувайте з оператором на постійному зв‘язку;
    • паралельно зв’язатися з дипустановою України в країні, куди запланували подорож, а також із представництвом цієї держави в Україні. Офіційні органи зможуть надати найповнішу та найактуальнішу інформацію щодо чинних обмежень;
    • ретельно вивчити умови страхового поліса: переконатися, що він покриває витрати, що можуть виникнути у випадку надзвичайної ситуації, зокрема інфікування коронавірусом;
    • підготувати додаткові кошти на випадок надзвичайної ситуації: скасування зворотних рейсів та необхідність придбати нові квитки, вимушене перебування в країні понад запланований термін тощо. Також рекомендують взяти різні платіжні засоби: картки, готівку тощо;
    • взяти з запасом необхідні медичні препарати на випадок вимушеної затримки за кордоном;
    • перевірити стан здоров’я перед поїздкою.

    Також перед плануванням поїздки в МЗС закликають українців уважно ознайомлюватися з умовами в’їзду до країн призначення — для цього на сайті міністерства є спеціальна інтерактивна мапа, яку можна проглянути тут.

    У відомстві запевнили, що ініціювали проведення роз’яснювальної роботи з авіакомпаніями, які здійснюють міжнародні пасажирські перевезення з України. Оскільки саме авіакомпанії продають українцям квитки до країн, які не дозволяють в’їзд українським туристам.

    Нагадаємо, вночі 4 липня 17 громадян України затримали в аеропорту Афін, які прилетіли з Києва до Греції.

    Посольство України в Грецькій Республіці повідомило, що авіакомпанії Wizzair та Ryanair не вперше беруть на борт громадян України на рейси до Афін, незважаючи на збереження обмежувальних заходів щодо в'їзду до Греції. 

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