Як підготуватися до поїздки за кордон: у МЗС дали поради українцям



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У МЗС нагадали, що авіакомпанії продають українцям квитки до країн, які не дозволяють в’їзд українським туристам

Перед плануванням поїздки в МЗС закликають українців уважно ознайомлюватися з умовами в’їзду до країн призначення

У Міністерстві закордонних справ підготували рекомендації для українців, які планують подорожі за кордон в умовах епідемії коронавірусу.

Про це повідомили у пресслужбі МЗС.

Перед поїздкою дипломати рекомендують:

зв'язатися з авіакомпанією, туристичною фірмою чи тим оператором, через якого ви бронювали поїздку, та уточнити актуальний стан карантинних обмежень у країні та перевірте статус вашого бронювання. Ситуація може змінюватись, тож, перебувайте з оператором на постійному зв‘язку;

паралельно зв’язатися з дипустановою України в країні, куди запланували подорож, а також із представництвом цієї держави в Україні. Офіційні органи зможуть надати найповнішу та найактуальнішу інформацію щодо чинних обмежень;

ретельно вивчити умови страхового поліса: переконатися, що він покриває витрати, що можуть виникнути у випадку надзвичайної ситуації, зокрема інфікування коронавірусом;

підготувати додаткові кошти на випадок надзвичайної ситуації: скасування зворотних рейсів та необхідність придбати нові квитки, вимушене перебування в країні понад запланований термін тощо. Також рекомендують взяти різні платіжні засоби: картки, готівку тощо;

взяти з запасом необхідні медичні препарати на випадок вимушеної затримки за кордоном;

перевірити стан здоров’я перед поїздкою.

Також перед плануванням поїздки в МЗС закликають українців уважно ознайомлюватися з умовами в’їзду до країн призначення — для цього на сайті міністерства є спеціальна інтерактивна мапа, яку можна проглянути тут.

У відомстві запевнили, що ініціювали проведення роз’яснювальної роботи з авіакомпаніями, які здійснюють міжнародні пасажирські перевезення з України. Оскільки саме авіакомпанії продають українцям квитки до країн, які не дозволяють в’їзд українським туристам.

Нагадаємо, вночі 4 липня 17 громадян України затримали в аеропорту Афін, які прилетіли з Києва до Греції.

Посольство України в Грецькій Республіці повідомило, що авіакомпанії Wizzair та Ryanair не вперше беруть на борт громадян України на рейси до Афін, незважаючи на збереження обмежувальних заходів щодо в'їзду до Греції.