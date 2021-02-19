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    Київ опинився на п’ятому місці серед найбрудніших міст світу

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    Рівень забруднення повітря в Києві надзвичайно високий - Київ опинився на п’ятому місці серед найбрудніших міст світу
    Рівень забруднення повітря в Києві надзвичайно високий
    Фото з відкритих джерел

    Стан повітря в Києві «нездоровий», а в деяких районах навіть «дуже нездоровий»

    Станом на ранок 8 годину ранку 19 лютого Київ знаходиться на п’ятому місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря.

    Про це свідчать дані ресурсу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.

    Наразі індекс забруднення повітря в Києві становить 171 при нормі у 50. Стан повітря характеризується як «нездоровий».

    Дані ресурсу Iqair
    Дані ресурсу Iqair

    інтерактивна карта також свідчить про високу забрудненість повітря в Києві.

    Згідно з її даними, наразі у більшості районів Києва стан забруднення повітря «нездоровий для чутливих груп», «нездоровий», а подекуди навіть «дуже нездоровий».

    Карта забрудення повітря у реальному часі
    Карта забрудення повітря у реальному часі

    Карта якості повітря ЛУН Місто Air теж свідчить, що наразі повітря в Києві «нездорове».

    Карта якості повітря ЛУН Місто Air
    Карта якості повітря ЛУН Місто Air

    За прогнозами Українського гідрометцентру на найближчі дні, метеорологічні умови не сприятимуть розсіюванню шкідливих речовин у приземному шарі атмосфери.

    Нагадаємо, 18 лютого Київ перебував на восьмому місці у списку мегаполісів із найбруднішим повітрям.

    Раніше екологи пояснювали, що забруднення повітря було пов’язано з активною роботою котлових систем у приватному секторі у зв'язку з різким зниженням температури.

    Теги: екологія Київ рейтинг повітря
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