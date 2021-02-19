Холодно, але без опадів: прогноз погоди в Україні на 19 лютого

У Києві сьогодні на дорогах ожеледиця, температура вдень 10-12° морозу

Вночі температура становитиме 20-25° морозу

В Україні у п'ятницю опади не прогнозуються, у південних та східних областях пориви вітру до 20 м/с, температура вночі 20-25° морозу, вдень 7-12° морозу.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

«Без опадів, лише вночі в Криму та Приазов'ї невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південний, на Лівобережжі - північно-західний 5-10 м/с, у південних та східних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 20-25° морозу, вдень 7-12° морозу; у південних, південно-східних областях, на Львівщині та Івано-Франківщині вночі 13-18° морозу, вдень 0-5° морозу; на Закарпатті вночі 6-11° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла» – йдеться у повідомленні.

У Києві сьогодні буде сухо, проте на дорогах ожеледиця. Вітер південний, 5-10 м/с, температура вночі 20-22°, вдень 10-12° морозу.

Нагадаємо, синоптики очікують істотного потепління по всій території України вже на початку наступного тижня.