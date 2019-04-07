Погода на неділю: в Україні буде тепло та сонячно, а на заході – дощ



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У Києві сьогодні повітря прогріється до +15…+17

В Україні в неділю, 7 квітня, буде сонячно і майже без опадів, на Закарпатті температура повітря підніметься до +20 градусів вдень. Дощ пройде лише у західних областях та частково на півночі.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

На півдні країни синоптики прогнозують +15…+18 вдень і 2…+6 вночі. У західних регіонах очікується +15…+18, вдень +2…+7 вночі, за винятком Закарпатської області – там синоптики прогнозують +18…+20 вдень, та +7…+9 вночі.

На півночі і сході країни синоптики прогнозують +15…+17 вдень і 2…4 вночі.

У Києві сьогодні очікується тепла і сонячна погода. Температура повітря вдень +15…+17 +2…+4 вночі.

Раніше метеорологи попередили про різкі перепади температури на вихідних.

Також в Україні з початку наступного тижня дощитиме, очікуються перша гроза.