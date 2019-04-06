В Україні з початку наступного тижня дощитиме, очікуються перша гроза



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На Київщині пройдуть короткочасні дощі

Температура повітря вдень підніматиметься до +18 градусів

В Україні у неділю, 7 квітня, очікується невеликий дощ. Він пройде лише у західних, вдень і в північних областях. Температура повітря вночі становитиме 0-5° тепла, вдень 13-18°. Про це повідомляє Український Гідрометцентр.

«У західних, вдень і в північних областях місцями пройде невеликий дощ, на решті території без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 13-18°, на високогір'ї Карпат 6-11° тепла; на Закарпатті вночі 5-10°, вдень 16-21°», - йдеться у повідомленні.

У Києві у неділю опади не очікуються. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 15-17°. На Київщині вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Температура 0-5° тепла, вдень 13-18°.

Згідно з прогнозом на 8-9 квітня, у північних, у вівторок і у західних областях місцями невеликий дощ, на решті території без істотних опадів. Вітер східний та південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9°, на сході 1-6° тепла; вдень 14-19°, на Закарпатті до 24°.

На Київщині на початку тижня очікується місцями невеликий дощ. Вітер східний та південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° тепла; вдень 14-19°.

На 10- 11 квітня синоптики прогнозують місцями короткочасний дощ, грозу. Температура вночі 4-10° тепла, вдень 13-19°.

У столичному регіоні місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 13-18°.