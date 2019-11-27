Погода на середу: в Україну йдуть дощі з мокрим снігом



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У більшості південних, центральних та східних областей прогнозується дощ, подекуди з мокрим снігом

Температура у столиці сьогодні вдень становитиме 1-3° тепла

В Україні у середу у більшості південних, центральних та східних областей очікуються дощ, подекуди з мокрим снігом, у західній частині вночі мряка, місцями туман, ожеледь.

Температура вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

«У більшості південних, центральних та східних областей дощ, подекуди з мокрим снігом, у західній частині вночі мряка, місцями туман, ожеледь; на решті території без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с, вночі у Приазов'ї подекуди пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла; у західних та південних областях вночі близько 0°, вдень 3-8° тепла, на Закарпатті та в Криму 10-12°», - йдеться у повідомленні.

У Києві сьогодні опади не очікуються, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура у столиці вночі 1-3° морозу, вдень 1-3° тепла.

Нагадаємо, 25 листопада у Києві було зафіксовано по одному випадку перехолодження та обмороження.