Поліція отримала 652 повідомлення про порушення передвиборчої кампанії



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Правоохоронці продовжують фіксувати факти порушення передвиборчої агітації

Нині поліція перевіряє 334 повідомлення про порушення виборчого процесу

Із початку передвиборчої кампанії-2019 поліція отримала 652 повідомлення про порушення виборчого процесу. За минулу добу, 4 лютого, таких повідомлень зареєстрували 26.

Про це повідомив директор Департаменту комунікацій Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко на брифінгу 5 січня.

За 12 фактами правоохоронці внесли відомості до реєстру досудових розслідувань, 7 фактів кваліфікували як хуліганство, ще 2 як підкуп виборця. Одне провадження відкрили за статтею порушення порядку фінансування виборчої кампанії.

Національна поліція вже склала 154 адміністративних протоколів.

Нині перевіряють ще 334 повідомлення.

Також у Міністерстві внутрішніх справ України нагадали про кримінальну відповідальність за оплату роботи агітаторів і спостерігачів на виборах - такі порушення виборчого законодавства поліція кваліфікуватиме як підкуп виборця.