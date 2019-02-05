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    Поліція отримала 652 повідомлення про порушення передвиборчої кампанії

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    Правоохоронці продовжують фіксувати факти порушення передвиборчої агітації - Поліція отримала 652 повідомлення про порушення передвиборчої кампанії
    Правоохоронці продовжують фіксувати факти порушення передвиборчої агітації

    Нині поліція перевіряє 334 повідомлення про порушення виборчого процесу

    Із початку передвиборчої кампанії-2019 поліція отримала 652 повідомлення про порушення виборчого процесу. За минулу добу, 4 лютого, таких повідомлень зареєстрували 26.

    Про це повідомив директор Департаменту комунікацій Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко на брифінгу 5 січня.

    За 12 фактами правоохоронці внесли відомості до реєстру досудових розслідувань, 7 фактів кваліфікували як хуліганство, ще 2 як підкуп виборця. Одне провадження відкрили за статтею порушення порядку фінансування виборчої кампанії.

    Національна поліція вже склала 154 адміністративних протоколів.

    Нині перевіряють ще 334 повідомлення.

    Також у Міністерстві внутрішніх справ України нагадали про кримінальну відповідальність за оплату роботи агітаторів і спостерігачів на виборах - такі порушення виборчого законодавства поліція кваліфікуватиме як підкуп виборця.

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