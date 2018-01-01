Поліція почала розслідування підпалу офісу видання «Четверта влада» у Рівному
- Вчора, 22:57
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Внаслідок пожежі пошкоджена кімната офісу видання та знищені меблі
Поліція у Рівному розпочала кримінальне провадження за фактом підпалу офісу місцевої редакції «Четверта влада».
Про це йдеться у повідомленні поліції Рівненщини.
Правоохоронців про подію повідомили близько 19:30. На місце прибули оперативники, кінологи, вибухотехніки та працівники ДСНС.
«За попередньою інформацією, невідомий зайшов до будинку, залишив там дві пластикові пляшки з бензином та підпалив їх», — йдеться у повідомленні.
За даними поліції, вогонь побачив син потерпілого, 37-річного господаря будівлі, у які розташована редакція.
Внаслідок пожежі пошкоджена кімната офісу видання та знищені меблі. Ніхто не постраждав.
Розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) КК України.
Як повідомлялось раніше, у Рівному невідомий підпалив офіс місцевого видання «Четверта влада».