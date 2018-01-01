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    Поліція почала розслідування підпалу офісу видання «Четверта влада» у Рівному

    Внаслідок пожежі пошкоджена кімната офісу видання та знищені меблі
    Поліція у Рівному розпочала кримінальне провадження за фактом підпалу офісу місцевої редакції «Четверта влада». Про це йдеться у повідомленні поліції Рівненщини. Правоохоронців про подію повідомили близько 19:30. На місце прибули оперативники, кінологи, вибухотехніки та працівники ДСНС. «За попередньою
    • Вчора, 22:57
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    Внаслідок пожежі пошкоджена кімната офісу видання та знищені меблі

    Поліція у Рівному розпочала кримінальне провадження за фактом підпалу офісу місцевої редакції «Четверта влада».

    Про це йдеться у повідомленні поліції Рівненщини.

    Правоохоронців про подію повідомили близько 19:30. На місце прибули оперативники, кінологи, вибухотехніки та працівники ДСНС.

    «За попередньою інформацією, невідомий зайшов до будинку, залишив там дві пластикові пляшки з бензином та підпалив їх», — йдеться у повідомленні.

    За даними поліції, вогонь побачив син потерпілого, 37-річного господаря будівлі, у які розташована редакція.

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    Поліція почала розслідування підпалу офісу видання «Четверта влада» у Рівному
    Поліція почала розслідування підпалу офісу видання «Четверта влада» у Рівному
    Поліція почала розслідування підпалу офісу видання «Четверта влада» у Рівному

    Внаслідок пожежі пошкоджена кімната офісу видання та знищені меблі. Ніхто не постраждав. 

    Розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) КК України.

    Як повідомлялось раніше, у Рівному невідомий підпалив офіс місцевого видання «Четверта влада».

    пожежа ЗМІ кримінал ДСНС розслідування Рівне поліція
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