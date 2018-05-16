Поліція прокоментувала виявлення на Дніпропетровщині речей загиблих бійців

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Фото: www.facebook.com/NikolayKolesnyk Речі загиблих у АТО бійців викопали під Дніпром

Наразі на місці події працюють слідчі Слідчого управління, які проводять опис вилучених речей

Правоохоронці встановили, що під шаром ґрунту поблизу села Таромське Дніпропетровської області знаходяться речові докази за кримінальною справою, яка була відкрита за ст. 348 Кримінального кодексу України у 2014 році. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області.

«Повідомлення про виявлення волонтерами 36 мішків з особистими речами загиблих в «Іловайському котлі» бійців, надійшло до поліції вчора, 15 травня, близько 14-ї години. Виїздом на місце слідчо-оперативної групи Новокодацького відділення поліції м. Дніпро встановлено, що під шаром ґрунту знаходяться речові докази за кримінальною справою, яка була відкрита за ст. 348 Кримінального кодексу України у 2014 році», – йдеться в повідомленні.

За словами заступника начальника ГУНП в Дніпропетровській області Михайла Куратченка, у 2014 році у Слідчому відділі на той період Ленінського райвідділку поліції перебувало провадження по ст. 348 ККУ, пов'язане з загибеллю українських бійців в зоні АТО. В рамках цього провадження з АТО приїхали два авто, які доставили невпізнані тіла 98 бійців.

«Слідчим відділом територіального підрозділу був проведений огляд, основна мета якого була ідентифікація тіл. Кожному невпізнаному тілу присвоювався номер, оглядався одяг – це були або фрагменти камуфльованої одежі, або низка особистих речей, які вилучалися. Надалі при проведенні слідчих дій з 98 невпізнаних бійців було ідентифіковано особи 26. Особисті речі, які вилучили, були передані родичам», – зазначив Куратченко.

Щодо речей, знайдених у Таромському, то у 2014 речові докази передали на зберігання до фермерського господарства через відсутність приміщення з відповідними санітарними нормами у відділенні поліції.

«Надалі речі знаходилися там, їх передали на зберігання. Чому вони не були передані родичам і чи є серед них ті, які вже ідентифіковані, за даним фактом призначене службове розслідування, речі забрали. Наразі можу сказати, що ці предмети є речовими доказами, тому що особи неідентифіковані, але наскільки вони мають доказове значення, ми визначимося після проведення низки слідчих дій», – уточнив заступник начальника ГУНП області.

Наразі на місці події працюють слідчі Слідчого управління, які проводять опис вилучених речей.

Раніше стало відомо, що під Дніпром викопали 36 мішків з речами загиблих під Іловайськом воїнів.