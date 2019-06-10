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    Небезпеки для людей немає: у Вінницькій ОДА прокоментували потрапляння хімікатів у притоку Росі

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    Небезпеки для людей немає: у Вінницькій ОДА прокоментували потрапляння хімікатів у притоку Росі
    Фото: vezha.vn.ua

    За словами заступника голови Вінницької ОДА Гижка, інформація про витік в притоку річки Рось інсектициду «Нурал-В», поширена раніше в ЗМІ, не відповідає дійсності

    Внаслідок ДТП в Погребищенському районі на Вінниччині у водойми потрапили 747 літрів гербіцидів та фунгіцидів різного класу. Небезпечних інсектицидів, що становлять небезпеку для життя людей, в каністрах та пакетах, що перевозив автомобіль, не було. Про це сьогодні, 10 червня на спеціальній прес-конференції повідомив заступник голови Вінницької ОДА Андрій Гижко, пише вінницький інформаційний портал «Вежа».

    За його словами, інформація про витік в притоку річки Рось інсектициду «Нурал-В», поширена раніше в ЗМІ, не відповідає дійсності.

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    «Всі ці речовини (які потрапили до водойми, – ред.) – це речовини другого-третього класу небезпеки. Після використання деяких з них на полях можна працювати вже через день або на третій день. Станом на 8 ранку 10 червня, в результаті забору води на кордоні Вінницької та Київської областей не зафіксовано концентрацій небезпечних речовин, які перевищують гранично допустиму норму», – пояснює Гижко.

    За словами заступника голови ОДА, такі норми перевищено лише безпосередньо на місці потрапляння гербіцидів та фунгіцидів у воду. Та частина водойми огороджена обмежувальними стрічками, а місцеве населення попереджено про небезпеку. Мешканці населеного пункту – а це 257 жителів села – забезпечені питною водою. Чиновники обіцяють стежити за рівнем забрудненості води в цілодобовому режимі.

    Окрім того за словами профільних чиновників, в притоці річки Рось та найближчих водоймах не зафіксовано загибелі риби або іншої фауни.

    «Зараз ми спостерігаємо підвищення температури, відтак риба може гинути через недостатність кисню у воді. Але масового мору риб чи жаб ми не фіксуємо. Якщо побачимо мертву рибу – спочатку зясуємо, від чого вона загинула, а потім повідомлятимемо», – зазначили на прес-конференції в ОДА.

    Нагадаємо, через забруднення річки Рось у Погребищенському районі без водопостачання залишились мешканці Білої Церкви, а Умань перевели на воду з резервних резервуарів.

    Наразі водопостачання Умані здійснюється з резервних резервуарів, запасу води вистачить на три доби, а у Білій Церкві подача води призупинена з 23 години 9 червня. Населення забезпечується водою за рахунок підвозу та існуючих бюветів, повідомляє ГУ ДСНС України.

    Додамо, що річка Рось протікає територією кількох областей — Вінницької, Київської, а також Черкаської та є правою притокою Дніпра.

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    Небезпеки для людей немає: у Вінницькій ОДА прокоментували потрапляння хімікатів у притоку Росі
    Небезпеки для людей немає: у Вінницькій ОДА прокоментували потрапляння хімікатів у притоку Росі
    Небезпеки для людей немає: у Вінницькій ОДА прокоментували потрапляння хімікатів у притоку Росі
    Небезпеки для людей немає: у Вінницькій ОДА прокоментували потрапляння хімікатів у притоку Росі
    Фото: vezha.vn.ua

    Нагадаємо, правоохоронці відпрацьовують місця проживання і відпочинку людей в акваторії річки Рось, яка протікає територією кількох районів Вінницької і Київської областей. Поліцейські застерігають відпочивальників від купання в річці.

    Як повідомлялося, за інформацією Білоцерківської РДА Київської області, в результаті ДТП на території Вінницької області 1 тонна інсектициду потрапила до притоки річки Рось.

    Через вилив інсектициду в річку Рось зібралася техногенна комісія, яка визначає наступні дії. 

    Представниками Держпродспоживслужби, Державної екологічної інспекції та Регіонального офісу водних ресурсів річки Рось відібрано проби води з ставка та р. Рось на території Вінницької та Київської областей. Результати хіміко-біологічного аналізу на вміст хімічних речовин у воді будуть 10 червня.

    У неділю, 9 червня, о 23-й годині було припинено роботу Білоцерківської насосно-фільтрувальної станції, яка забезпечує водою м. Біла Церква Київської області (209 тис. мешканців) та м. Умань Черкаської області (84 тис. мешканців).

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    екологія ДТП ДСНС Київщина автомобіль Умань Вінниччина Черкащина річка водопостачання
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