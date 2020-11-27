Слова ранять. Телеведуча, яка здолала рак, звернулась до людей (фото)

Мазур розуміє, що непросто бути поруч з людиною, яка бореться з хворобою

Алла Мазур розуміє, що непросто бути поруч з людиною, яка бореться з хворобою

Слова підтримки потрібні, «бо вони справді гріють і дають сили, і вселяють віру», - Алла Мазур

Відома телеведуча Алла Мазур, яка здолала рак, пояснила, що варто обережно підбирати слова підтримки у спілкуванні з рідними і друзями, які борються з хворобою за своє життя. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

«От не люблю я слово «ремісія». Краще - одужання. Бо ремісія означає для мене ─ ні, ще не все, далеко не все. Це тільки перерва, а потім хвороба повернеться! Але ж звідки знати моїм знайомим, хто щиро хоче підтримати і про цю ремісію запитує ─ як наждачкою по склу звучить для мене це слово?», ─ написала телеведуча.

Алла Мазур стверджує, що слова підтримки потрібно говорити обов'язково, «бо вони справді гріють і дають сили, і вселяють віру».

«Непросто бути поруч з людиною, яка бореться з хворобою: хочеться втішити, надихнути, вселити віру, допомогти, але так боїшся зачепити рану і розворушити її ще більше. А що вже казати, якщо у твого друга діагноз «онко», а він не хоче говорити на цю тему взагалі? Це справді ціла наука - бути у важку хвилину поруч. Я відчула це, коли зіткнулася з хворобою близько», ─ розповіла телеведуча.

За словами Алли Мазур, картинки, які вона спеціально перефотографувала, щоб показати людям, «просто ошелешили і перевернули її свідомість».

Вона радить уважно їх прочитати, бо «навіть не уявляла, наскільки по-іншому можуть сприйматися звичні «тримайся!» або «ти сильний, ти переможеш».

Як повідомлялося, Алла Мазур вийшла в ефір без перуки, щоб нагадати онкохворим, що їм нема чого соромитися своєї зовнішності.

Нагадаємо, що українська телеведуча розповіла про боротьбу з онкологією. Алла Мазур перемогла рак і тепер ділиться своїм досвідом, надихає інших на боротьбу з недугою. У свій день народження телезірка опублікувала надихаючий пост і показала обкладинки жіночого глянцю, на яких позує в новому образі.

Читайте також: