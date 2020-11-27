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    Слова ранять. Телеведуча, яка здолала рак, звернулась до людей (фото)

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    Алла&nbsp;<span>Мазур розуміє, що непросто бути поруч з людиною, яка бореться з хворобою</span> - Слова ранять. Телеведуча, яка здолала рак, звернулась до людей (фото)
    Алла Мазур розуміє, що непросто бути поруч з людиною, яка бореться з хворобою

    Слова підтримки потрібні, «бо вони справді гріють і дають сили, і вселяють віру», - Алла Мазур

    Відома телеведуча Алла Мазур, яка здолала рак, пояснила, що варто обережно підбирати слова підтримки у спілкуванні з рідними і друзями, які борються з хворобою за своє життя. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

    «От не люблю я слово «ремісія». Краще - одужання. Бо ремісія означає для мене ─ ні, ще не все, далеко не все. Це тільки перерва, а потім хвороба повернеться! Але ж звідки знати моїм знайомим, хто щиро хоче підтримати і про цю ремісію запитує ─ як наждачкою по склу звучить для мене це слово?», ─ написала телеведуча.

    Алла Мазур стверджує, що слова підтримки потрібно говорити обов'язково, «бо вони справді гріють і дають сили, і вселяють віру».

    «Непросто бути поруч з людиною, яка бореться з хворобою: хочеться втішити, надихнути, вселити віру, допомогти, але так боїшся зачепити рану і розворушити її ще більше. А що вже казати, якщо у твого друга діагноз «онко», а він не хоче говорити на цю тему взагалі? Це справді ціла наука - бути у важку хвилину поруч. Я відчула це, коли зіткнулася з хворобою близько», ─ розповіла телеведуча.

    За словами Алли Мазур, картинки, які вона спеціально перефотографувала, щоб показати людям, «просто ошелешили і перевернули її свідомість».

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    Слова ранять. Телеведуча, яка здолала рак, звернулась до людей (фото)
    Слова ранять. Телеведуча, яка здолала рак, звернулась до людей (фото)
    Слова ранять. Телеведуча, яка здолала рак, звернулась до людей (фото)
    Слова ранять. Телеведуча, яка здолала рак, звернулась до людей (фото)

    Вона радить уважно їх прочитати, бо «навіть не уявляла, наскільки по-іншому можуть сприйматися звичні «тримайся!» або «ти сильний, ти переможеш».

    Як повідомлялося, Алла Мазур вийшла в ефір без перуки, щоб нагадати онкохворим, що їм нема чого соромитися своєї зовнішності.

    Нагадаємо, що українська телеведуча розповіла про боротьбу з онкологієюАлла Мазур перемогла рак і тепер ділиться своїм досвідом, надихає інших на боротьбу з недугою. У свій день народження телезірка опублікувала надихаючий пост і показала обкладинки жіночого глянцю, на яких позує в новому образі.

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    Теги: телебачення Facebook хвороби рак
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