Як канал олігарха Пінчука дотримується жалоби у День пам’яті жертв Голодомору (фото)

Новий канал не забув зазначити у своїй трансляції, що сьогодні жалобний день

Телеглядачі скаржаться на контент телеканалу Новий у жалобний день

У суботу, 28 листопада, у День пам’яті жертв Голодомору телеканали та інші засоби масової інформації повинні були внести зміни до своїх програм.

Проте, не всі це зробили.

Зокрема, телеканал «Новий» вдень, після хвилини мовчання на вшанування пам'яті жертв голодоморів, транслює телесеріал «Британія», в якому присутні сцени статевого акту.

Тим самим телеканал також порушив заборону на трансляцію фільмів з рейтингом «16+» до 23:00.

Нагадаємо, сьогодні в Україні вшановують пам’ять жертв голодоморів.

О 16:00 за київським часом в Україні було оголошено хвилину мовчання на вшанування пам’яті жертв голодоморів. Також відбулася загальноукраїнська акція «Запали свічку».

Цієї суботи обмежено проведення заходів розважального змісту та внесено зміни до програм комунальних засобів масової інформації.

Також сьогодні відбуваються поминальні панахиди за загиблими внаслідок голодоморів в Україні.

Як відомо, телеканал «Новий» входить до телевізійного холдингу олігарха Віктора Пінчука StarLightMedia. Також до холдингу входять телеканали ICTV, СТБ, М1, М2 та «Оце».