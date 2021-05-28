Поліція відкрила справу через меморіальну дошку Шевельову в Харкові

У 2013 році громадяни, які назвалися працівниками комунальних служб Харкова, знищили пам’ятну дошку видатному славісту, професору Гарвардського і Колумбійського університетів Юрію Шевельову

Розслідування розпочато за статтею про самоправство

Національна поліція відкрила кримінальну справу щодо невиконання рішення суду про скасування розпорядження Харківського міського голови від 25 грудня 2014 року. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

«Нацполіція розпочала досудове розслідування через невиконання рішення суду щодо встановлення меморіальної дошки видатному вченому Юрію Шевельову. Розслідування розпочато за ст. 356 Кримінального Кодексу України (самоправство)», - зазначив Гончаренко.

Він нагадав, що в 2013 році на вулиці Сумській в Харкові була встановлена меморіальна дошка Шевельову. Після чого міська рада скасувала рішення топонімічної комісії про встановлення дошки, і у вересні невідомі дошку розбили.

«Харківський апеляційний суд визнав рішення (Харківської міськради. – ред.) недійсним, дошку необхідно було відновити, але влада міста це проігнорувала», – повідомив Гончаренко.

Він опублікував лист-відповідь голови Національної поліції Ігоря Клименка від 24 травня, в якому останній зазначив, що 14 травня Харківське районне управління поліції №3 ГУ НП України в Харківській області за відомостями, викладеними в депутатському зверненні, розпочало досудове розслідування в окремому кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 (самоправство) Кримінального кодексу України.

У вересні 2013 року громадяни, які назвалися працівниками комунальних служб Харкова, знищили меморіальну дошку Шевельову в Харкові. Це сталося за півгодини після того, як міська рада Харкова скасувала рішення топонімічної комісії про встановлення дошки.

Чоловіки, які назвалися працівниками комунального підприємства «Жилкомсервіс», намагалися відділити дошку від стіни будинку по вулиці Сумській, 17 за допомогою сокири. Коли їм це не вдалося, вони розбили дошку на кілька частин, забрали їх і поспішно зникли з місця події.

Юрій Шевельов (Шерех) (1908-2002) – славіст-мовознавець, історик української літератури, літературний і театральний критик, активний учасник наукового та культурного життя української еміграції. Народився у Харкові у дворянській родині німців Шнейдерів. У Першу світову батько змінив прізвище на Шевельов.

У 1933-43 роках – доцент Харківського університету. Викладав у Олеся Гончара. Із 1944 року – на еміграції.

Професор Гарвардського, Колумбійського університетів. Іноземний член НАН України (1991). Член Американського лінгвістичного товариства, Польського інституту мистецтв і науки в США. Почесний доктор Альбертського, Люндського, Харківського університетів та Києво-Могилянської академії. Головний редактор журналу «Сучасність».

Автор 17 книг і фундаментальних наукових праць про історію слов’янських мов, української мови та літератури.