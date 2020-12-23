У Києві відкрили меморіальну дошку поетам Стусу та Світличному

Меморіальну дошку розмістили на фасаді Національної академії наук України

На фасаді Національної академії наук України у Києві відкрили меморіальну дошку поетам Василю Стусу та Івану Світличному.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

«Маю за честь сьогодні відкрити меморіальну дошку цим великим людям. Василь Стус та Іван Світличний – видатні постаті, Українці з великої літери. Вони багато пережили за свою громадянську позицію», – прокоментував директор департаменту охорони культурної спадщини Олександр Никоряк.

Світличний і Стус поховані на Байковому кладовищі. Їхні могили розташовані неподалік. Поховали Світличного у вишиванці, подарованій Стусом.

Іван Світличний – український літературознавець, мовознавець, літературний критик, поет, перекладач, діяч українського руху опору 1960-1970-их років, репресований.

Василь Стус – український поет, перекладач, прозаїк, літературознавець, правозахисник, борець за незалежність України у XX столітті. Один із найактивніших представників дисидентського руху. Герой України (посмертно).