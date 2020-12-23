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    У Києві відкрили меморіальну дошку поетам Стусу та Світличному

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    Меморіальна дошка поетам Василю Стусу та Івану Світличному - У Києві відкрили меморіальну дошку поетам Стусу та Світличному
    Меморіальна дошка поетам Василю Стусу та Івану Світличному
    Фото: kyivcity

    Меморіальну дошку розмістили на фасаді Національної академії наук України

    На фасаді Національної академії наук України у Києві відкрили меморіальну дошку поетам Василю Стусу та Івану Світличному.

    Про це повідомляє пресслужба КМДА.

    «Маю за честь сьогодні відкрити меморіальну дошку цим великим людям. Василь Стус та Іван Світличний – видатні постаті, Українці з великої літери. Вони багато пережили за свою громадянську позицію», – прокоментував директор департаменту охорони культурної спадщини Олександр Никоряк.

    Світличний і Стус поховані на Байковому кладовищі. Їхні могили розташовані неподалік. Поховали Світличного у вишиванці, подарованій Стусом.

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    Іван Світличний – український літературознавець, мовознавець, літературний критик, поет, перекладач, діяч українського руху опору 1960-1970-их років, репресований.

    Василь Стус – український поет, перекладач, прозаїк, літературознавець, правозахисник, борець за незалежність України у XX столітті. Один із найактивніших представників дисидентського руху. Герой України (посмертно).

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    Теги: Київ культура Герой України меморіальна дошка мовознавець КМДА Василь Стус
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