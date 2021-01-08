  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    Вандали пошкодили в Умані стелу загиблим учасникам АТО

    • Розсилка
    <p>Зі стели загиблим учасникам АТО було викрадено три фотокартки героїв та зламано прожектор для підсвітки Обеліску Слави</p> - Вандали пошкодили в Умані стелу загиблим учасникам АТО

    Зі стели загиблим учасникам АТО було викрадено три фотокартки героїв та зламано прожектор для підсвітки Обеліску Слави

    Фото: пресслужба виконкому Уманської міської ради

    Випадком вандалізму займуться правоохоронці

    В Умані Черкаської області вандали пошкодили стелу загиблим на Донбасі учасникам антитерористичної операції.

    Про це повідомляє пресслужба виконкому Уманської міської ради.

    Так, 8 січня зі стели загиблим учасникам АТО було викрадено три фотокартки героїв та зламано прожектор для підсвітки Обеліску Слави.

    8_31

    За фактом вчиненого громадською організацією «сімей учасників АТО «Родина Героя», відділом житлово-комунального господарства Уманської міської ради направлено заяви до Уманського відділу поліції ГУНП в Черкаській області щодо початку досудового розслідування.

    Раніше невідомі облили фарбою пам’ятник воїнам АТО в Києві.

    Теги: АТО вандалізм меморіальна дошка розслідування пам'ятник
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies