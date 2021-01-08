Вандали пошкодили в Умані стелу загиблим учасникам АТО
Зі стели загиблим учасникам АТО було викрадено три фотокартки героїв та зламано прожектор для підсвітки Обеліску Слави
Випадком вандалізму займуться правоохоронці
В Умані Черкаської області вандали пошкодили стелу загиблим на Донбасі учасникам антитерористичної операції.
Про це повідомляє пресслужба виконкому Уманської міської ради.
Так, 8 січня зі стели загиблим учасникам АТО було викрадено три фотокартки героїв та зламано прожектор для підсвітки Обеліску Слави.
За фактом вчиненого громадською організацією «сімей учасників АТО «Родина Героя», відділом житлово-комунального господарства Уманської міської ради направлено заяви до Уманського відділу поліції ГУНП в Черкаській області щодо початку досудового розслідування.