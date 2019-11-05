У Харкові вже демонтували встановлену напередодні меморіальну дошку генералу КДБ



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Меморіальна дошка Шрамку була встановлена на будинку, розташованому по вулиці Свободи, де він жив з 2001 по 2019 роки

На місце дошки активісти прикріпили аркуш паперу з написом: «Меморіальна дошка порушує Закон про декомунізацію»

У Харкові активісти «Національних дружин» 5 листопада демонтували меморіальну дошку Почесному громадянину міста та області Юрію Шрамку, який був генералом КДБ.

Про це повідомляє ХарківTimes.

Близько 10 активістів зняли дошку зі стіни будинку, завантажили в багажник автомобіля і відвезли, як вони заявили, «до міськради».

На місце дошки активісти прикріпили аркуш паперу з написом: «Меморіальна дошка порушує Закон про декомунізацію».

Зазначається, що перешкод активістам ніхто не чинив.

Раніше повідомлялося, що міська владі у Харкові відкрила меморіальну дошку Почесному громадянину міста та області Юрію Шрамку, який був генералом КДБ.

Меморіальну дошку Шрамку встановили на будинку, розташованому по вулиці Свободи, де він жив з 2001 по 2019 роки.

До слова, Шрамко помер у травні цього року.