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    Поліція встановила причетних до штурму Львівської міськради

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    Поліцейські опитали очевидців події та встановили осіб, причетних до скоєння правопорушення - Поліція встановила причетних до штурму Львівської міськради
    Поліцейські опитали очевидців події та встановили осіб, причетних до скоєння правопорушення

    Наразі проводиться досудове розслідування, призначено низку експертиз

    Правоохоронці встановили осіб, причетних до штурму Львівської міської ради 29 травня. Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області.

    «Поліцейські опитали очевидців події та встановили осіб, причетних до скоєння правопорушення. Наразі проводиться досудове розслідування, призначено низку експертиз, зокрема судово-медичну, хімічну та інші», - йдеться у повідомленні.

    В ході досудового розслідування правоохоронці також вивчають записи камер відеоспостереження.

    Також зазначається, що на площі Ринок поблизу Львівської міськради поліцейські цілодобово здійснюють посилені заходи безпеки з метою недопущення порушень правопорядку.

    Нагадаємо, 29 травня на площі Ринок у Львові група осіб, зламавши замок вхідних дверей, пройшла у приміщення міської ради.

    Протестувальники, зокрема, побили директора департаменту «Адміністрація міського голови» Євгена Бойка. Його госпіталізували з травмою селезінки.

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