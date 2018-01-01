Поліція затримала росіянина, який брав участь у захопленні Слов'янська

Облога Слов'янська тривала 85 днів з квітня до липня 2014 року

Поліцейські затримали громадянина Росії, який у 2014 році брав участь в окупації Слов'янська. Про це повідомляє головне управління Національної поліції в Донецькій області. На відео чоловік розповів, що йому запропонували вступити в «ДНР» – і він «стояв на дорозі, перевіряв документи». Затриманий згадав



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Захоплення Слов'янська у 2014 році

Облога Слов'янська тривала 85 днів з квітня до липня 2014 року

Поліцейські затримали громадянина Росії, який у 2014 році брав участь в окупації Слов'янська.

Про це повідомляє головне управління Національної поліції в Донецькій області.

На відео чоловік розповів, що йому запропонували вступити в «ДНР» – і він «стояв на дорозі, перевіряв документи».

Затриманий згадав про жорстокість бойовиків, зокрема «Рибака».

Він розповів, що був деякий час у Донецьку, звідки йому допомогли втекти.