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    Поліція затримала росіянина, який брав участь у захопленні Слов'янська

    Облога Слов'янська тривала 85 днів з квітня до липня 2014 року
    Поліцейські затримали громадянина Росії, який у 2014 році брав участь в окупації Слов'янська. Про це повідомляє головне управління Національної поліції в Донецькій області. На відео чоловік розповів, що йому запропонували вступити в «ДНР» – і він «стояв на дорозі, перевіряв документи». Затриманий згадав
    • Сьогодні, 11:06
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    Захоплення Слов'янська у 2014 році
    Захоплення Слов'янська у 2014 році

    Облога Слов'янська тривала 85 днів з квітня до липня 2014 року

    Поліцейські затримали громадянина Росії, який у 2014 році брав участь в окупації Слов'янська.

    Про це повідомляє головне управління Національної поліції в Донецькій області.

    На відео чоловік розповів, що йому запропонували вступити в «ДНР» – і він «стояв на дорозі, перевіряв документи».

    Затриманий згадав про жорстокість бойовиків, зокрема «Рибака».

    Він розповів, що був деякий час у Донецьку, звідки йому допомогли втекти.  

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    Росія ДНР агресія Слов’янськ окуповані території
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