Поліція затримала росіянина, який брав участь у захопленні Слов'янська
- Сьогодні, 11:06
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Захоплення Слов'янська у 2014 році
Облога Слов'янська тривала 85 днів з квітня до липня 2014 року
Поліцейські затримали громадянина Росії, який у 2014 році брав участь в окупації Слов'янська.
Про це повідомляє головне управління Національної поліції в Донецькій області.
На відео чоловік розповів, що йому запропонували вступити в «ДНР» – і він «стояв на дорозі, перевіряв документи».
Затриманий згадав про жорстокість бойовиків, зокрема «Рибака».
Він розповів, що був деякий час у Донецьку, звідки йому допомогли втекти.