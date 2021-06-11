Поліція знайшла великі конопляні плантації у двох областях

На Херсонщині у теплиці вирощували понад 200 кущів елітних сортів конопель, а на Донбасі – більше 700 кущів на городі

В одному із сіл Каховського району Херсонської області поліція виявила теплиці, засаджені елітними сортами конопель. А в місті Дружківка Донецької області копи виявили плантацію конопель на городі. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Зокрема, у Каховському районі виявили дві теплиці, повністю засаджені елітними сортами конопель заввишки від 1,5 до 2 метрів. Відзначається, що рослини були зі слідами догляду і до них було підведено краплинне зрошення, коноплю удобрювали мінеральними добривами. А щоб приховати теплиці, наркоділок розмістив їх посеред саду.

У двох теплицях поліцейські виявили більше 200 кущів елітних сортів конопель заввишки до 2 метрів. Під час обшуку також виявили висушені кущі коноплі загальною вагою близько 10 кг і травматичний пістолет Форт.

А на городі місцевої 43-річної мешканки в Дружківці копи виявили 708 кущів конопель із явними ознаками культивації. Плантація була обладнана системою зрошення.

Повідомляється, інформацію, що місцева мешканка вирощує в себе на городі коноплю, поліцейські отримали під час оперативно-профілактичних заходів під умовною назвою Мак.