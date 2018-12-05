Полонені моряки отримають по 100 тисяч гривень



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Полонений український моряк Юрій Будзило у Київському районному суді окупованого Сімферополя

Гроші зможуть отримати родичі моряків

Уряд ухвалив рішення виділити по 100 тисяч гривень допомоги захопленим Росією українським морякам.

«Постанова буде доопрацьована протягом кількох днів. Міністерство оборони передасть персональні дані всіх військовополонених... Після цього буде проведена виплата родичам і близьким або законним представникам», — повідомив міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Вадим Черниш.

Раніше уповноважена з прав людини Людмила Денісова попросила уряд виділити родинам захоплених моряків ті гроші, які передбачені на політв’язнів. Цими грошима родини зможуть оплатити послуги адвокатів, які захищатимуть українців у так званих «судах» анексованого Криму.

Також стало відомо, що РФ готова обговорювати обмін українських моряків.

Як повідомлялося, 25 листопада прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеса до порту Маріуполь. Російські спецназівці обстріляли і захопили три українські кораблі у Керченській протоці та 24 моряків.

Підконтрольні Росії «суди» в окупованому Криму заарештували на два місяці усіх затриманих українських моряків.

21 український військовий знаходиться у московському СІЗО «Лефортово», ще троє поранених також у Москві - у медчастині ізолятора «Матросская тишина».

У ВМС ЗСУ заявили, що під час обстрілу українських кораблів у Керченській протоці російські спецпризначенці мали за мету знищити українських військових.