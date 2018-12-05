В РНБО заявили про успішну перевірку українських крилатих ракет (фото)



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Фото: прес-служба РНБО

Для перевірки результатів ураження цілей на великій дальності була задіяна авіація

На військовому полігоні в Одеській області проведено успішну льотну перевірку українських крилатих ракет та відпрацьовано систему берегової оборони за допомогою модернізованого ракетного комплексу С-125. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов.

«Завдання, яке було поставлене сьогодні для крилатих ракет, - перевірка на дальність та точність ураження надводних цілей», - сказав Турчинов, додавши, що ціль було знищено на відстані 280 кілометрів, повідомляє прес-служба РНБО.

За його словами, для перевірки результатів ураження цілей на великій дальності була задіяна авіація, а також обладнано спеціальний пункт на острові Зміїний.

Турчинов повідомив, що для посилення берегової оборони здійснено перевірку точності та надійності враження плавзасобів умовного противника ракетними комплексами С-125, що пройшли глибоку модернізацію на підприємствах українського ОПК.

«За результатами ураження плавзасобів, модернізовані С-125 довели свою ефективність. Відбулось 8 пусків, під час яких було знищено 8 надводних цілей. Це дуже гарний результат, який доводить, що ці модернізовані комплекси здатні забезпечити надійний захист від агресії як з повітря, так і з моря, та значно посилять берегову оборону Чорноморського та Азовського узбережжя», - наголосив секретар РНБО.

Раніше повідомлялося, що «Укроборонпром» створює програму для відновлення виробництва метальних зарядів і порохів. На програму виділяється майже мільярд гривень.