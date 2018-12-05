РФ готова обговорювати обмін українських моряків



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25 листопада прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеса до порту Маріуполь

У Москві можуть розглянути конкретні пропозиції щодо обміну моряків із захоплених кораблів у Керченській протоці

Росія напевно розгляне конкретні пропозиції щодо обміну українських моряків, затриманих у Керченській протоці. Але чи буде на них відповідь, невідомо. Про це сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

«Мені невідомо про такі умови. Якщо надійдуть якісь конкретні пропозиції, напевно вони будуть розглядатися. Але чи означає це, що на них буде дана відповідь, я зараз вам сказати не можу, я не знаю», - сказав Пєсков, відповідаючи на питання журналістів, за яких обставин Москва може видати українських моряків з урахуванням заяви генпрокурора України Юрія Луценка, що Київ готовий запропонувати нібито 300 чоловік для обміну.

Як повідомлялося, 25 листопада прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеса до порту Маріуполь. Російські спецназівці обстріляли і захопили три українські кораблі у Керченській протоці та 24 моряків.

Підконтрольні Росії «суди» в окупованому Криму заарештували на два місяці усіх затриманих українських моряків.

21 український військовий знаходиться у московському СІЗО «Лефортово», ще троє поранених також у Москві - у медчастині ізолятора «Матросская тишина».

У ВМС ЗСУ заявили, що під час обстрілу українських кораблів у Керченській протоці російські спецпризначенці мали за мету знищити українських військових.