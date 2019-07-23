Польща модернізує 230 танків Т-72



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Модернізації підлягають танки серії М та М1 – на них мають встановити нові приціли і прилади спостереження польського виробництва

Інспекторат забезпечення збройних сил Польщі і державна оборонно-промислова група Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. (PGZ) підписали рамкову угоду на модернізацію 230 танків Т-72 для польської армії.

Участь в підписанні контракту взяли прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький і міністр оборони Маріуш Блащак. Вартість контракту складає 462 млн. доларів (1,75 млрд. злотих), повідомляє сайт заводу Zakłady Mechaniczne «BUMAR-ŁABĘDY» S.A., який буде проводити ремонтно-модернізаційні роботи.

Модернізації підлягають танки серії М та М1 – на них мають встановити нові приціли і прилади спостереження польського виробництва, нові цифрові системи зв’язку, управління і навігації. При цьому відкритим є питання, чи будуть обладнані модернізовані танки динамічним захистом.

Раніше танки Т-72М/М1 планувалося списати і залишити в польських збройних силах лише танки Leopard 2 і РТ-91. Проте на фоні наростання російської загрози в 2016 році дані танки було вирішено залишити.

На сьогодні 174 танки Т-72М1 знаходяться в трьох батальйонах збройних сил Польщі, а іще 144 танки модифікації М/М1 знаходяться на зберіганні або використовуються в тренувальних цілях.

Польща по ліцензії СРСР виробляла танки Т-72 із 1981 по 1993 рік – всього було створено 1610 танків.