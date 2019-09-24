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    Трамп і Дуда обговорили, як зупинити «Північний потік 2»

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    Анджей Дуда і Дональд Трамп - Трамп і Дуда обговорили, як зупинити «Північний потік 2»
    Анджей Дуда і Дональд Трамп
    Фото: Reuters

    Дуда і Трамп погодилися, що «Північний потік 2» — загроза енергетичній безпеці Європи

    Президент США Дональд Трамп і його польський колега Анджей Дуда обговорили можливість перешкодити реалізації проекту газопроводу «Північний потік 2», який повинен зв’язати Росію і Німеччину по дну Балтійського моря.

    «Обидва президенти погодилися, що «Північний потік 2» — загроза енергетичній безпеці Європи, і обговорили, як краще зупинити цей проект», — йдеться в заяві заступника прес-секретаря Білого дому Хогана Гідлі.

    Як зазначає DW, заява зроблена за підсумками зустрічі двох лідерів у Нью-Йорку, де проходить засідання Генасамблеї ООН.

    Як відомо, російський «Північний потік-2» може затриматися на кордоні з Данією.

    Раніше повідомлялося, що вимоги Данії можуть відкласти «Північний потік-2» на 8 місяців і коштувати 660 млн євро.

    Нагадаємо, американський сенатор Тед Круз вважає, що Сполучені Штати можуть зупинити будівництво газопроводу «Північний потік-2», призначеного для транспортування російського природного газу до Німеччини.

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