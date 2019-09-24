Трамп і Дуда обговорили, як зупинити «Північний потік 2»
Дуда і Трамп погодилися, що «Північний потік 2» — загроза енергетичній безпеці ЄвропиПрезидент США Дональд Трамп і його польський колега Анджей Дуда обговорили можливість перешкодити реалізації проекту газопроводу «Північний потік 2», який повинен зв’язати Росію і Німеччину по дну Балтійського моря.
«Обидва президенти погодилися, що «Північний потік 2» — загроза енергетичній безпеці Європи, і обговорили, як краще зупинити цей проект», — йдеться в заяві заступника прес-секретаря Білого дому Хогана Гідлі.
Як зазначає DW, заява зроблена за підсумками зустрічі двох лідерів у Нью-Йорку, де проходить засідання Генасамблеї ООН.
Як відомо, російський «Північний потік-2» може затриматися на кордоні з Данією.
Раніше повідомлялося, що вимоги Данії можуть відкласти «Північний потік-2» на 8 місяців і коштувати 660 млн євро.
Нагадаємо, американський сенатор Тед Круз вважає, що Сполучені Штати можуть зупинити будівництво газопроводу «Північний потік-2», призначеного для транспортування російського природного газу до Німеччини.