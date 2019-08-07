Польща не встигає легалізувати трудових мігрантів



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Офіси воєводств Польщі заявили про проблеми з легалізацією трудових мігрантів через великий наплив

У Верховній контрольній палаті Польщі заявили, що офіси воєводств не в змозі впоратися з напливом іноземців, охочих легалізувати своє перебування. Про це йдеться в останньому звіті палати, пише TVP Info.

«Причина - кадрові проблеми в офісах і недостатнє фінансування їх діяльності. Період легалізації прибулих з-за кордону за чотири роки збільшився більш ніж утричі - з 64 до 206 днів», - заявила прес-секретар палати Ксенія Мачак.

Перевірка порядку видачі дозволів на проживання і проїзних документів виявила порушення в 70% випадків.

«Середній час розгляду у воєводських відомствах легалізації перебування іноземців систематично збільшувався і відрізнявся між окремими воєводствами. Наприклад, у 2018 році в Люблінському воєводстві це було 116 днів, а в Нижньосілезькому - 328 днів. Хоча, як правило, всі ці справи повинні бути закінчені протягом 90 днів», - пояснила прес-секретар.

У період з травня 2014 по листопад 2018 року адміністративні суди воєводств винесли 115 рішень, що підтверджують бездіяльність або надмірну тривалість розглядів.