  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Польща не встигає легалізувати трудових мігрантів

    • Розсилка
    Польща не встигає легалізувати трудових мігрантів

    Офіси воєводств Польщі заявили про проблеми з легалізацією трудових мігрантів через великий наплив

    У Верховній контрольній палаті Польщі заявили, що офіси воєводств не в змозі впоратися з напливом іноземців, охочих легалізувати своє перебування. Про це йдеться в останньому звіті палати, пише TVP Info.

    «Причина - кадрові проблеми в офісах і недостатнє фінансування їх діяльності. Період легалізації прибулих з-за кордону за чотири роки збільшився більш ніж утричі - з 64 до 206 днів», - заявила прес-секретар палати Ксенія Мачак.

    Перевірка порядку видачі дозволів на проживання і проїзних документів виявила порушення в 70% випадків.

    «Середній час розгляду у воєводських відомствах легалізації перебування іноземців систематично збільшувався і відрізнявся між окремими воєводствами. Наприклад, у 2018 році в Люблінському воєводстві це було 116 днів, а в Нижньосілезькому - 328 днів. Хоча, як правило, всі ці справи повинні бути закінчені протягом 90 днів», - пояснила прес-секретар.

    У період з травня 2014 по листопад 2018 року адміністративні суди воєводств винесли 115 рішень, що підтверджують бездіяльність або надмірну тривалість розглядів.

    Читайте також
    Польща мігранти робота праця гастербайтер трудові мігранти
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ