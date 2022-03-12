Польща збільшує чисельність армії майже втричі

Чисельність польської армії та тероборони збільшать до 300 тис. осіб

Польський Сейм прийняв закон «Про захист Вітчизни», яким збільшуються витрати на оборону та майже утричі збільшується чисельність армії. Про це повідомив у Facebook польський прем’єр Матеуш Моравецький.

«За ухвалення проекту проголосували 450 депутатів – ніхто не був проти (і лише 5 депутатів утрималися від голосування). У цей непростий час війни, яка йде за нашим східним кордоном, серед похмурих образів насильства, ми пробиваємо приклади солідарності та спільної турботи про безпеку Польщі та усієї Європи», – написав Моравецький.

Наразі законопроект чекає розгляд у Сенаті та підпис президента Анджея Дуди.

Цей законопроект був розроблений ще минулого року і безпосередньо не стосується нинішньої агресії РФ.

Законопроект передбачає вже з наступного року збільшення фінансування армії з нинішніх 2% до 3% ВВП. Чисельність армії планується збільшити з нинішніх 110 тисяч до 250 тисяч та окремо 50 тисяч військ територіальної оборони.

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