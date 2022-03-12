Польща збільшує чисельність армії майже втричі
Польща збільшує військові витрати та чисельність армії
Чисельність польської армії та тероборони збільшать до 300 тис. осіб
«За ухвалення проекту проголосували 450 депутатів – ніхто не був проти (і лише 5 депутатів утрималися від голосування). У цей непростий час війни, яка йде за нашим східним кордоном, серед похмурих образів насильства, ми пробиваємо приклади солідарності та спільної турботи про безпеку Польщі та усієї Європи», – написав Моравецький.
Наразі законопроект чекає розгляд у Сенаті та підпис президента Анджея Дуди.
Цей законопроект був розроблений ще минулого року і безпосередньо не стосується нинішньої агресії РФ.
Законопроект передбачає вже з наступного року збільшення фінансування армії з нинішніх 2% до 3% ВВП. Чисельність армії планується збільшити з нинішніх 110 тисяч до 250 тисяч та окремо 50 тисяч військ територіальної оборони.
Раніше Зеленський розповів про розмову з Байденом.
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